Vận hành thực tế tại Việt Nam, Geely trả lời câu hỏi về độ bền của xe

Xe có nguồn gốc Trung Quốc tại Việt Nam thường đi kèm những nghi ngại về độ bền và khả năng sử dụng lâu dài. Geely lựa chọn cách tiếp cận khác: Kiểm chứng bằng vận hành thực tế.

Thông qua dự án “Hành trình an tâm”, thương hiệu này đưa xe vào sử dụng liên tục trong điều kiện giao thông và khí hậu Việt Nam, tạo ra dữ liệu khách quan về độ bền - điều hiếm hãng xe nào thực hiện công khai tại thị trường trong nước.

Trả lời bằng dữ liệu vận hành thực tế

Thay vì dựa trên các bài thử nghiệm ngắn hạn hoặc điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, Geely lựa chọn một phương pháp khác: Đưa xe vào trạng thái sử dụng liên tục, cường độ cao, trong đúng môi trường mà người tiêu dùng Việt Nam sẽ vận hành hàng ngày.

Những chiếc xe của “Hành trình an tâm” trải qua hành trình xuyên Việt và check-in tại Cà Mau.

Từ tháng 6/2025, các mẫu xe Geely phân phối tại Việt Nam đã thực hiện dự án “Hành trình an tâm”, di chuyển xuyên tỉnh thành với quãng đường hàng trăm km mỗi ngày, trong thời gian kéo dài nhiều tháng. Mục tiêu không dừng ở việc “đi xa”, mà hướng tới những mốc công tơ mét vận hành tương đương 6-8 năm sử dụng của một xe cá nhân thông thường.

Geely Coolray chạy trên cung đường Hồ Chí Minh.

Trong hành trình, các xe được vận hành trên nhiều dạng địa hình và điều kiện giao thông khác nhau, từ cao tốc, đô thị, đường đèo núi đến khu vực nông thôn, dưới sự điều khiển của nhiều tài xế. Đáng chú ý, đoàn xe đã đi qua các cung đường có điều kiện vận hành khắc nghiệt như nhóm “tứ đại đỉnh đèo” miền núi phía Bắc, các tuyến xuyên rừng thuộc khu vực vườn quốc gia Pù Gia Mập hay trục đường Hồ Chí Minh. Đây là những tuyến thường có độ dốc lớn, bán kính cua hẹp, mặt đường không đồng đều và biên độ nhiệt cao - những yếu tố tạo áp lực đáng kể lên hệ thống truyền động, phanh, làm mát và kết cấu khung gầm, đồng thời phản ánh sát các điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Với mẫu B-SUV Coolray, sau 8 tháng vận hành, xe ghi nhận quãng đường 75.000 km, hoạt động trong 192 ngày, trung bình khoảng 375 km mỗi ngày, với tổng cộng 121 tài xế tham gia điều khiển. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được ghi nhận ở mức 8,3 lít/100 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp. Trong suốt hành trình, xe trải qua 5 lần bảo dưỡng định kỳ, với tổng chi phí khoảng 22,7 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu SUV cỡ trung Monjaro đạt hơn 50.000 km sau hơn 4 tháng, vận hành 127 ngày, trung bình 389 km mỗi ngày, với 80 tài xế. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở mức 10,1 lít/100 km, cùng 3 lần bảo dưỡng, tổng chi phí khoảng 18,4 triệu đồng.

Geely Monjaro trên 1 cung đường tại Đắk Lắk.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, việc vận hành liên tục với cường độ cao, kết hợp nhiều tài xế và nhiều điều kiện đường sá thường khiến các vấn đề về truyền động, hệ thống điện - điện tử, làm mát và độ ổn định khung gầm bộc lộ sớm hơn so với mô hình sử dụng gia đình. Điều này giúp dữ liệu thu được phản ánh sát hơn chi phí sở hữu thực tế và khả năng duy trì chất lượng của xe theo thời gian, vốn là những yếu tố khó có thể đánh giá chỉ thông qua thông số kỹ thuật hoặc các bài lái thử ngắn ngày.

Cam kết dài hạn bằng đầu tư hạ tầng hậu mãi

Bên cạnh việc kiểm chứng bằng dữ liệu vận hành, Geely đồng thời mở rộng hiện diện tại Việt Nam thông qua hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi.

Một showroom của Geely Việt Nam vừa khai trương trong tháng 1 tại Gia Lai.

Hiện thương hiệu có tới 52 showroom cùng khoảng 100 xưởng dịch vụ Carpla Service. Hệ thống này được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt vòng đời sản phẩm.

Trong ngành ôtô, quy mô đầu tư cho hạ tầng hậu mãi thường phản ánh mức độ cam kết của một thương hiệu đối với thị trường sở tại. Việc phát triển song song sản phẩm và dịch vụ được xem là yếu tố then chốt giúp duy trì trải nghiệm người dùng, đặc biệt với các thương hiệu mới cần tạo dựng niềm tin dài hạn.

Đặt trong bối cảnh đó, “Hành trình an tâm” không chỉ là phép thử cho từng mẫu xe, mà còn là cách Geely kiểm tra toàn bộ chuỗi trải nghiệm sử dụng, từ vận hành, bảo dưỡng cho đến khả năng đáp ứng dịch vụ khi xe di chuyển liên tục qua nhiều địa phương.

Từ góc độ thị trường, dữ liệu từ một chương trình thử nghiệm chưa thể đại diện cho toàn bộ xe Trung Quốc đang lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc một thương hiệu chủ động công bố dữ liệu vận hành dài hạn, đồng thời đầu tư mạnh cho hệ thống hậu mãi, cho thấy nỗ lực chuyển câu chuyện về độ bền từ tranh luận cảm tính sang đánh giá dựa trên thực tế sử dụng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ chi phí sở hữu và rủi ro trong dài hạn, những yếu tố như dữ liệu vận hành minh bạch và hạ tầng dịch vụ hoàn chỉnh đang dần trở thành tiêu chí quan trọng khi đánh giá một thương hiệu mới trên thị trường.