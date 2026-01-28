CSGT nói rõ trường hợp che mờ biển số không bị xử lý

Những tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng khiến phương tiện giao thông bị che mờ biển số sẽ không bị CSGT xử phạt. Tài xế cũng không bị buộc phải lập tức dừng xe trên cao tốc để lau biển số.

Tài xế lau sạch biển số phương tiện. Ảnh: Cục CSGT.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa có bài đăng giải thích rõ ràng các trường hợp không bị xử phạt dù phương tiện giao thông đường bộ bị che mờ biển số không thể nhận diện.

Cụ thể, các tình huống khách quan dẫn đến che mờ biển số như thời tiết (mưa), đường lầy lội hoặc tình huống bất lợi khác dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn… che phủ mờ chữ số, người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt do đây là tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng.

Đối với các tình huống phương tiện giao thông di chuyển liên tục trong quãng đường hành trình, thậm chí đi trên đường cao tốc, tài xế cũng không buộc phải dừng đỗ ngay để làm sạch biển số sau khi gặp điều kiện khách quan khiến biển số bị che phủ.

Tuy nhiên, khi đã dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, Cục CSGT khuyến cáo lái xe cần ngay lập tức làm sạch biển số.

Lực lượng CSGT sẽ xử phạt đối với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ, biết biển số bị che phủ nhưng vẫn tiếp tục di chuyển.

Nếu bị dừng xe, tài xế gặp tình huống che biển bất khả kháng có thể giải trình với CSGT. Lực lượng CSGT khi này sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, chẳng hạn thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình... trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Cục CSGT, quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi để biển số bị che phủ mờ hoặc dán che biển số... cũng nhằm phòng tránh các đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng và hệ thống giám sát không nhận biết được biển số xe để thực hiện vi phạm giao thông hoặc thực hiện tội phạm trên đường.

Một số trường hợp tài xế đã chủ động lau sạch biển số phương tiện khi tham gia giao thông. Ảnh: Cục CSGT.

Tại điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168 có nêu rõ, người điều khiển ôtô sẽ bị phạt tiền 20-26 triệu đồng nếu điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ-moóc và sơmi rơ-moóc).

Còn trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024), hành vi "bẻ cong, che lấp biển số" được xếp vào nhóm bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ, theo nội dung của khoản 17 Điều 9.

Khi bị phát hiện có hành vi che lấp biển số, người vi phạm sẽ bị buộc phải thực hiện đúng quy định về biển số hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi, tức lau sạch biển số xe hoặc tháo bỏ các đề-can, băng dính nếu có.

Người vi phạm lỗi này còn bị trừ 6 điểm vào giấy phép lái xe, theo nội dung đề cập tại điểm 13 Điều 13 của Nghị định 168.

Đối với người điều khiển xe máy, hành vi che lấp biển số sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.