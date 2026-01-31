Lợi nhuận hoạt động quý IV/2025 của Hyundai sụt giảm sâu hơn dự báo do tác động từ thuế quan của Mỹ, song hãng vẫn kỳ vọng cải thiện doanh số và biên lợi nhuận trong năm 2026.

Hyundai vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với mức sụt giảm lợi nhuận mạnh hơn dự báo, song vẫn đặt mục tiêu tăng doanh số và cải thiện biên lợi nhuận trong năm 2026 nhờ đẩy mạnh sản lượng.

Lợi nhuận của Hyundai liên tiếp giảm trong năm 2025

Hãng xe Hàn Quốc cho biết lợi nhuận hoạt động quý IV/2025 đã giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Nguyên nhân chính đến từ tác động của thuế quan tại Mỹ, trong bối cảnh Hyundai chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Lợi nhuận hoạt động quý IV/2025 của Hyundai đã giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp lợi nhuận theo quý của tập đoàn này giảm mạnh.

Đây là quý thứ ba liên tiếp lợi nhuận theo quý của Hyundai đi xuống, sau khi Mỹ áp mức thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu hồi tháng 4. Mức thuế này sau đó được giảm xuống 15% vào tháng 11, sau khi Washington và Seoul đạt được một thỏa thuận thương mại.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, Hyundai ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 1,7 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 1,19 tỷ USD ), giảm mạnh so với mức 2,8 nghìn tỷ won của cùng kỳ năm trước. Con số này cũng thấp hơn mức dự báo 2,7 nghìn tỷ won theo SmartEstimate của LSEG, được tổng hợp từ ý kiến của 17 nhà phân tích và ưu tiên những dự báo có độ chính xác cao hơn.

Hyundai và Kia kỳ vọng vào năm 2026

Bất chấp kết quả kém tích cực trong ngắn hạn, Hyundai, cùng với công ty liên kết Kia là tập đoàn sản xuất ôtô lớn thứ ba thế giới xét theo doanh số, vẫn tỏ ra thận trọng nhưng lạc quan về triển vọng trung hạn. Hãng dự báo môi trường kinh doanh trong năm nay sẽ tiếp tục nhiều thách thức do tăng trưởng chậm lại tại các thị trường lớn và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở các nền kinh tế mới nổi.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vào Mỹ trong năm 2025 đã giảm 4% do các rào cản thuế quan. Trong khi đó, Mỹ chính là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai sau Trung Quốc, với mảng ôtô chiếm đến 25%.

Hyundai cho biết mục tiêu nâng biên lợi nhuận hoạt động lên mức 6,3 - 7,3% trong năm 2026, so với 6,2% của năm trước. Để đạt được mục tiêu này, hãng sẽ tập trung tăng lượng xe giao đến thị trường và đẩy mạnh doanh số các dòng xe cao cấp, qua đó cải thiện hiệu quả sinh lời trong bối cảnh chi phí và áp lực cạnh tranh vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tăng thuế đối với ôtô và một số mặt hàng nhập khẩu khác từ Hàn Quốc do việc chậm trễ trong triển khai thỏa thuận đã đạt được vào năm ngoái. Tuy nhiên, tiến độ của thỏa thuận trên có thể bị kéo dài, và cho rằng khoản đầu tư dự kiến ​​ 350 tỷ USD khó có thể bắt đầu trong nửa đầu năm 2026 do đồng won đang suy yếu.