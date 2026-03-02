Bất chấp thuế quan tại Mỹ và cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, Toyota vẫn ghi nhận tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế hãng xe bán chạy nhất thế giới.

Doanh số toàn cầu của Toyota trong tháng 1/2026 đã tăng 4,7%, đạt 822.577 xe. Đà tăng chủ yếu đến từ thị trường Mỹ và châu Âu, trong khi sản lượng toàn cầu ghi nhận mức sụt giảm nhẹ. Các số liệu sản xuất và bán hàng được tính gộp cả thương hiệu xe sang Lexus.

Doanh số tháng 1/2026 của Toyota toàn cầu tăng 4,7%

Cụ thể, doanh số tại châu Âu tăng 11,5%, tại Mỹ tăng 8,1% và tại Trung Quốc tăng 6,6%. Ngược lại, doanh số thị trường nội địa Nhật Bản giảm 2,7%. Trong khi đó, sản lượng toàn cầu giảm 6,0% xuống còn 735.097 xe.

Doanh số tháng 1/2026 của Toyota toàn cầu tăng 4,7%, trong đó thị trường châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đều khi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 11,5%, 8,1% và 6,6%.

Toyota cho biết tổng nhu cầu vẫn mạnh, nhưng sản lượng đi xuống do thương hiệu đang chuyển đổi dây chuyền sản xuất từ thế hệ cũ sang thế hệ mới của mẫu SUV RAV4 - một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng. Sản lượng tại Nhật Bản giảm 6,1%, tại Mỹ giảm 9,8%, trong khi Trung Quốc tăng 3,6%.

Trong năm 2025, Toyota tiếp tục giữ vững vị thế hãng xe bán chạy nhất thế giới năm thứ sáu liên tiếp với 11,3 triệu xe tiêu thụ, qua đó nới rộng khoảng cách với Volkswagen Group. Sự bền bỉ của Toyota nổi bật trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu chịu sức ép từ thuế quan, cạnh tranh leo thang và những bất định xoay quanh quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Khó khăn về thuế quan không cản bước được Toyota

Khi nhiều đối thủ cảnh báo chi phí tăng thêm hàng tỷ USD và buộc phải tăng giá hoặc điều chỉnh sản xuất, Toyota vẫn duy trì ổn định nhờ quy mô lớn và sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng.

Mặc dù phải đối diện với mức thuế quan 15% tại Mỹ, doanh số tại thị trường này cho thấy nhu cầu và chiến lược linh hoạt của thương hiệu này đã tỏ ra hiệu quả.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế 15% đối với Nhật Bản, bao gồm toàn bộ ôtô và linh kiện ôtô nhập khẩu vào Mỹ. Dù Nhật Bản tránh được các mức thuế cao hơn sau đàm phán, con số 15% vẫn cao hơn đáng kể so với mức 2,5% trước đây.

Phần lớn các hãng xe Nhật Bản đã tìm cách giảm tác động bằng việc tăng sản lượng tại Mỹ, song vẫn phải gánh chịu khoản thiệt hại lên tới hàng tỷ Yen do chính sách thuế mới. Trong bức tranh chung đó, Honda ghi nhận doanh số tháng 1/2026 giảm 6,1% xuống còn 264.355 xe, bao gồm mức sụt 16,5% tại Trung Quốc.

Trong khi đó, doanh số tháng 1/2026 của Honda giảm 6,1% toàn cầu, trong khi Nissan có doanh số đi ngang. Sắp tới, hãng sẽ phân phối dòng Toyota RAV4 thế hệ mới tại nhiều thị trường.

Nissan có doanh số gần như đi ngang, nhờ mức tăng 10% tại Trung Quốc bù đắp cho mức giảm 11% tại thị trường nội địa Nhật Bản. Diễn biến này cho thấy Toyota đang tỏ ra vững vàng hơn nhiều đối thủ đồng hương trong giai đoạn ngành công nghiệp ôtô toàn cầu biến động mạnh.