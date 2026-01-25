Tới thời của MPV 7 chỗ tại Việt Nam?

Dù phổ thông hay cao cấp, thị trường Việt không thiếu các tùy chọn MPV, tạo ra cuộc đua sôi động ở phân khúc này.

Thị trường ôtô Việt đang sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới. Xu hướng lựa chọn hiện vẫn là nhóm SUV đô thị, với các lợi điểm về giá thành, không gian nội thất và công nghệ. Song song đó, những mẫu MPV 7 chỗ cũng dần xuất hiện nhiều hơn, với đa dạng xe phù hợp với từng nhóm người dùng.

Dù chưa phải là phân khúc xe dẫn đầu thị trường, nhưng sự "bành trướng" của những chiếc MPV này cho thấy, "thời" của MPV 7 chỗ có lẽ cũng đang đến gần.

MPV chạy dịch vụ - đã qua thời xe xăng?

Nhìn vào các thương hiệu phổ biến tại Việt Nam, người dùng cũng dễ dàng nhận ra nhóm ôtô bán chạy hiện tại vẫn luôn có vị trí cho một đại diện MPV 7 chỗ giá rẻ.

Nói về mặt doanh số của các mẫu MPV, Toyota bán được hơn 8.300 chiếc Veloz Cross trong năm 2025, Innova Cross cũng ghi nhận lượng xe bán ra năm trước vượt mốc 8.000 xe. Mitsubishi vẫn đang là thương hiệu giành được phần thắng ở nhóm MPV chạy xăng, với tổng doanh số năm 2025 cho chiếc Xpander gần chạm mốc 20.000 chiếc.

Nhóm xe này có lượng khách hàng đông đảo là các tài xế chạy dịch vụ và các công ty vận tải. Chi phí đầu tư thấp và tính hiệu quả cao khiến MPV 7 chỗ phổ thông nói chung được ưa chuộng.

Những mẫu MPV chạy xăng từng là lựa chọn hàng đầu của nhóm tài xế dịch vụ. Ảnh: TMV, Bối Hạ, Mitsubishi.

Tuy nhiên, so với các năm trước, nhóm xe MPV 7 chỗ giá rẻ nay đã dần trở thành địa bàn của các đại diện chạy điện. VinFast giới thiệu chiếc MPV 7 chỗ chạy điện vào nửa cuối năm 2025. Chỉ sau 4 kỳ báo cáo, mẫu xe này đã nhanh chóng ghi nhận doanh số 27.127 chiếc, vượt qua Mitsubishi Xpander.

Dù không công bố lượng xe bán ra thị trường, sự xuất hiện phổ biến của những chiếc BYD M6 biển vàng dọc các tuyến đường TP.HCM, Hà Nội cũng phản ánh rõ sự biến chuyển của nhóm xe dịch vụ này.

Vậy yếu tố nào đã khiến dòng xe MPV 7 chỗ chạy điện dẫn đầu? Câu trả lời nằm ở định vị sản phẩm, chi phí vận hành, đối tượng khách hàng và giá bán.

Việc tinh giản các trang bị công nghệ "râu ria" như lọc bụi mịn, loa cao cấp, màn hình cảm ứng cỡ lớn hay ghế massage, nhớ vị trí... giúp những chiếc MPV này có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Tài xế dịch vụ là đối tượng khách hàng chính của phân khúc này. Và họ, không cần một mẫu ôtô quá hào nhoáng, mà mong tìm kiếm một cần câu cơm vừa có giá thành dễ chịu, vừa có thể tiết kiệm chi phí vận hành.

Limo Green chỉ mất 4 tháng để trở thành MPV phổ thông bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Ảnh: Sơn Phạm.

Những chiếc MPV 7 chỗ giá dưới 800 triệu đồng sở hữu lợi điểm lớn về kích thước, với cấu hình 7-8 chỗ ngồi. Đây chính điểm được tài xế xe dịch vụ quan tâm. Nhiều không gian hơn, đồng nghĩa với việc nhiều vị trí ngồi hơn, và doanh thu cũng cao hơn.

Với các mẫu xe điện, đặc biệt là VinFast Limo Green, chi phí vận hành thấp tiếp tục là điểm cộng lớn. Hãng phủ sóng hạ tầng trạm sạc, mở rộng quy mô cơ sở bảo dưỡng, tung các chương trình ưu đãi, biến những chiếc Limo Green trở thành tùy chọn phù hợp cho nhóm tài xế dịch vụ và khiến mẫu xe này vươn lên mạnh mẽ về doanh số.

MPV gia đình - đa dạng tùy chọn từ trung đến cao cấp

Với những mẫu MPV 7 chỗ với giá bán cao hơn, câu chuyện lại có phần khác biệt. Đây không phải là phân khúc chạy đua về doanh số, mà là nơi các hãng phô diễn những gì tinh túy nhất về không gian.

Cũng vì vậy, các thương hiệu đã nhanh chóng mang loạt MPV tầm trung-cao cấp đến thị trường Việt.

Trong đó, VinFast MPV 7 tiếp tục là tân binh gây sốt. Mẫu xe được giữ nguyên thiết kế đa dụng trên Limo Green nhưng được nâng cấp các trang bị nội thất, bổ sung công nghệ an toàn và điều chỉnh các chế độ lái. Xe được bán với giá 819 triệu đồng, đi cùng loạt ưu đãi, đưa giá bán thực tế về dưới 740 triệu đồng.

VinFast MPV 7 trở thành lựa chọn mới trong nhóm MPV gia đình. Ảnh: VinFast.

Volkswagen Viloran, với giá bán từ 1,989 tỷ đến 2,468 tỷ đồng , không chọn cách đối đầu trực diện về trang bị với xe Hàn, mà thu hút khách hàng bằng thương hiệu Đức và hàng ghế thứ 2 hạng thương gia (Business Class).

Tương tự, sự xuất hiện của bộ đôi GAC M6, M8, M8 Pro trong năm 2025 đã thổi một làn gió mới từ phương Bắc. Nếu M6 đánh vào nhóm gia đình cần sự thực dụng, thì M8 lại được định vị như một chiếc "du thuyền mặt đất" với không gian được thiết kế hiện đại và đầy sang trọng.

Kia Carnival chính là mẫu MPV thu hút người dùng bậc nhất trong tầm giá hơn một tỷ đồng. Chiếc MPV cửa lùa ghi điểm với kích thước rộng rãi và thiết kế sang trọng. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.155 x 1.995 x 1.775 mm, trục cơ sở 3.090 mm.

Với kích thước rộng rãi và bề thế, không ngạc nhên khi mẫu xe trở thành một trong những lựa chọn dành cho gia đình đông người.

Xe được bán với nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm cả bản HEV. Trong đó, bản toàn bộ phiên bản đốt trong được trang bị động cơ diesel Smartstream 2.2L, cho công suất tối đa 199 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 440 Nm.

Không thiếu lựa chọn MPV trung, cao cấp tại Việt Nam. Ảnh: VW, GAC, Thaco, Phúc Hậu.

Tùy chọn HEV sở hữu động cơ kết hợp giữa máy xăng 1.6L turbo và motor điện, cho tổng công suất 242 mã lực. Giá của Kia Carnival tại Việt Nam dao động 1,299- 1,849 tỷ đồng .

Phân khúc này cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của Zeekr 009, chiếc MPV cao cấp có kích thước ngang với Viloran hay GAC M8. Tại quê nhà, mẫu MPV này được bán với 2 tùy chọn cấu hình là 4 và 7 chỗ ngồi.

Nhìn chung, thị trường MPV tại Việt Nam trong năm 2026 đã không còn là sân chơi độc diễn của những mẫu xe xăng giá rẻ. Sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa nhóm xe điện dịch vụ tối ưu chi phí và nhóm xe gia đình hạng sang đang mở ra nhiều lựa chọn hơn cho người dùng.

Dù là một chiếc xe "vừa túi tiền" để kinh doanh hay một "du thuyền mặt đất" để khẳng định vị thế, phân khúc MPV đang chứng minh đây chính là mảnh đất màu mỡ, sẵn sàng tranh giành thị phần một cách sòng phẳng với nhóm SUV tại thị trường ôtô Việt.