Xe Trung Quốc vẫn kém xa các thương hiệu toàn cầu?

Dù đang bùng nổ về quy mô và xuất khẩu, chủ tịch tập đoàn Great Wall Motor (GWM) vẫn thừa nhận các hãng xe Trung Quốc vẫn đang bị các ông lớn toàn cầu bỏ xa về nhiều mặt.

ảnh: South China Morning Post.

Đây là thông điệp mà ông Wei Jianjun - CEO của tập đoàn xe Great Wall Motor (GWM) đưa ra tại buổi họp thường niên diễn ra vào đầu tháng 2 tại Trung Quốc.

Theo ông Wei, bất chấp sự bành trướng nhanh chóng về thị phần và sản lượng, giữa các thương hiệu nội địa và những nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ vẫn tồn tại một "khoảng cách rất lớn". Ông cảnh báo các công ty, bao gồm cả GWM, không nên quá tự mãn hay đánh giá thấp năng lực cạnh tranh của các đối thủ quốc tế vốn có bề dày kinh nghiệm sản xuất và chiều sâu kỹ thuật.

Chủ tịch GWM đã lấy Toyota làm ví dụ điển hình về cách quản trị niềm tin. Ông Wei Jianjun cho biết dù Toyota thường xuyên phải đối mặt với các đợt triệu hồi, họ vẫn giữ được sự tin tưởng của khách hàng nhờ cách tiếp cận chủ động và minh bạch trong việc sửa chữa lỗi.

"Chúng ta cần tiếp tục học hỏi từ những khu vực có nền công nghiệp ôtô lâu đời để khắc phục những thiếu sót thông qua việc tự đánh giá và cải tiến nội bộ" ông Wei Jianjun đã chia sẻ.

CEO của GWM cho rằng các hãng xe Trung Quốc cần học hỏi nhiều hơn từ các thương hiệu lâu đời của Nhật Bản hay châu Âu. Ảnh: CNC.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ lo ngại về cuộc chiến giá rẻ đang diễn ra khốc liệt tại thị trường Trung Quốc. Việc giảm giá sâu bất chấp lợi nhuận có thể tạo ra những rủi ro dài hạn cho sự bền vững của doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm.

Theo ông, chiến lược xuất khẩu hiện nay của các hãng xe Trung Quốc vẫn dựa quá nhiều vào lợi thế về giá, điều này sẽ hạn chế khả năng phát triển thương hiệu tại thị trường quốc tế về lâu dài.

Năm 2025 vừa qua, Great Wall Motor ghi nhận doanh số toàn cầu đạt hơn 1,32 triệu xe, trong đó có hơn 500.000 xe được giao tại hải ngoại. Do thu đạt 222,79 tỷ NDT (khoảng 30,77 tỷ USD ) với lợi nhuận ròng đạt 9,912 tỷ NDT.

Khác với BYD đã chuyển hẳn sang xe năng lượng mới, ôtô chạy xăng và hybrid vẫn chiếm tới 70% tổng lượng xe bán ra của GWM. Điều này cho thấy hãng vẫn đang trong quá trình chuyển đổi thận trọng và tập trung vào mục tiêu cạnh tranh dài hạn thay vì chạy theo các chỉ số tăng trưởng nóng.