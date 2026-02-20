Toyota bán xe hybrid cắm sạc, có cả tính năng 'pin dự phòng'

Toyota RAV4 PHEV vừa xuất hiện, đặc biệt hãng cũng quảng cáo về tính năng "pin sạc dự phòng" mới được áp dụng trên mẫu xe nội địa Nhật.

Toyota vừa chính thức giới thiệu phiên bản plug-in hybrid (PHEV) và bản GR Sport của mẫu RAV4 2026 tại thị trường Nhật Bản với điểm nhấn là công nghệ biến chiếc xe thành một trạm phát điện di động khổng lồ.

Mặc dù vẻ ngoài của RAV4 PHEV 2026 phiên bản Nhật không có sự khác biệt so với các thị trường quốc tế, nhưng mẫu ôtô này gây chú ý lớn nhờ tính năng "Power Supply Time Priority Mode".

Bên trong khoang lái, RAV4 PHEV 2026 sở hữu màn hình giải trí 12,9 inch chạy nền tảng phần mềm Arene mới nhất của Toyota, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

Theo thông tin từ hãng, hệ thống này có khả năng điều phối năng lượng từ bộ pin và động cơ đốt trong để cung cấp điện cho một hộ gia đình trong tối đa 7 ngày liên tục với tải trọng 400 W. Để đạt được con số này, chiếc xe cần được nạp đầy pin và đổ đầy bình xăng trước khi kích hoạt.

Toyota RAV4 PHEV vừa xuất hiện tại Nhật Bản. Ảnh: Toyota.

Về khả năng vận hành, RAV4 PHEV 2026 sử dụng khối động cơ 2.5L kết hợp với mô-tơ điện kép và bộ pin 22,7 kWh, mang lại tổng công suất 324 mã lực. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota công bố phạm vi chạy thuần điện của xe đạt tới 150 km theo chuẩn WLTC.

Xe còn được trang bị đầu nối nguồn cắm trực tiếp vào cổng sạc, biến nó thành một ổ cắm điện 100 V công suất 1.500 W để phục vụ cho các hoạt động ngoài trời như cắm trại hoặc dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Tại Nhật Bản, phiên bản Z của mẫu PHEV này có giá khởi điểm khoảng 6 triệu Yên (tương đương 38.800 USD ), trong khi bản GR Sport cao cấp nhất có giá 6,3 triệu Yên (khoảng 40.750 USD ). Hãng dự kiến sản xuất khoảng 700 chiếc/tháng để phục vụ nhu cầu thị trường nội địa.