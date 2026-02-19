Mẫu xe điện nào được lòng người dùng nhất?

Theo thống kê, không phải mẫu xe điện nào cũng được người dùng yêu thích.

Theo báo cáo Nghiên cứu Trải nghiệm Sở hữu Xe điện Mỹ năm 2026 của JD Power, mức độ hài lòng đối với các dòng xe điện cao cấp đã tăng mạnh từ 756 điểm năm ngoái lên 789 điểm trong năm nay.

Phân khúc xe điện phổ thông cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, đạt 727 trên thang điểm 1.000. Sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ pin và hạ tầng trạm sạc đang dần xóa tan những lo ngại trước đây của người tiêu dùng.

Trong phân khúc xe điện cao cấp, Tesla vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu với Model 3 đạt 804 điểm và Model Y đạt 797 điểm. Ngay sát phía sau là BMW i4 với 795 điểm. Ở chiều ngược lại, mẫu Audi Q6 e-tron mới ra mắt lại gây thất vọng khi đứng cuối bảng với chỉ 690 điểm, xếp dưới cả Lucid Air (740) và Rivian R1T (739).

Tesla Model 3 vẫn là mẫu xe điện hạng sang chiếm được tình cảm của người dùng Mỹ nhất. Ảnh: JD Power.

Ở phân khúc phổ thông, Ford Mustang Mach-E đã xuất sắc giành vị trí quán quân với 760 điểm. Xếp sau "ngựa hoang" điện là Hyundai Ioniq 6 (748 điểm) và Kia EV9 (745 điểm).

Một chi tiết đáng chú ý là sự chênh lệch điểm số rất lớn giữa hai mẫu xe cùng nền tảng của General Motors. Trong khi Chevrolet Blazer EV đạt 711 điểm thì Honda Prologue lại bị đánh giá thấp nhất phân khúc với chỉ 623 điểm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 96% chủ sở hữu xe điện hiện tại cho biết họ sẽ cân nhắc mua hoặc thuê một chiếc xe điện khác trong tương lai.

"Cải thiện về công nghệ pin, hạ tầng sạc và hiệu suất tổng thể đã đẩy mức độ hài lòng của khách hàng lên cao nhất từ trước đến nay" Brent Gruber từ JD Power đã chia sẻ.

Ford Mustang Mach-e là xe điện phổ thông đạt điểm cao nhất. Ảnh: Car and Driver.

Đặc biệt, sự hài lòng với hệ thống sạc công cộng đã tăng hơn 100 điểm nhờ việc Tesla mở cửa mạng lưới Supercharger cho các hãng xe khác.

Một điểm thú vị là người lái xe thuần điện (EV) cảm thấy hài lòng hơn hẳn so với những người dùng xe hybrid cắm điện (PHEV). Khoảng cách này lên tới hơn 110 điểm, phần lớn do chi phí sở hữu xe điện thấp hơn và người dùng không phải lo lắng về sự phức tạp của hệ truyền động kết hợp giữa xăng và điện.