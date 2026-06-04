Siêu xe Ferrari 488 Pista Spider bị đạn bắn thủng lỗ chỗ

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Vào năm 2022, Kursat Yildirim, thường được biết đến với biệt danh "Chico", đã trúng giải xổ số trị giá 9,9 triệu Euro tại Đức. Thay vì giấu kín danh tính, anh quyết định công khai thân phận, nhanh chóng trở thành một KOL nổi tiếng trên mạng xã hội và gây chú ý với hàng loạt khoản chi tiêu xa xỉ cùng nhiều siêu xe
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Tuy nhiên, Chico trở thành mục tiêu tấn công của những thành phần "ghen tức" trước sự xa hoa mà người này khoe khoang trên mạng. Vào tháng 10/2025, chiếc Ferrari 488 Pista Spider của anh bị một kẻ ẩn danh phá hoại bằng súng tại Dortmund.
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Chiếc xe mang màu sơn xám nhám Alluminio Opaco bị bắn nhiều phát đạn trên nắp capo và cản trước. Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.
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Thay vì thay mới các chi tiết bị phá hoại, Chico quyết định giữ nguyên những vết đạn như một phần "trang trí" trên chiếc siêu xe. Các ký hiệu đánh số của cảnh sát cũng được anh phủ băng keo trong suốt để bảo vệ khỏi tác động của thời tiết.
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Ra mắt vào năm 2018, Ferrari 488 Pista Spider là phiên bản hiệu năng cao của dòng 488 Spider khi sở hữu thiết kế tương đồng với các mẫu xe đua 488 GTE và 488 Challenge.
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Chiếc xe mui trần thứ 50 của thương hiệu này sở hữu động cơ V8 twin-turbo dung tích 3.9L, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm.
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Hộp số 7 cấp ly hợp kép F1 và hệ dẫn động cầu sau giúp siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,85 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 340 km/h.
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Xe có khối lượng khô 1.380 kg, chỉ nặng hơn phiên bản coupe 488 Pista khoảng 100 kg. Tuy vậy, mẫu siêu xe thay thế là Ferrari F8 Spider không được sản xuất thêm biến thể hiệu năng cao Pista, Speciale hay Scuderia như các "đàn anh".
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Hiện tại trên thị trường thứ cấp, Ferrari 488 Pista Spider có giá trung bình lên đến 890.000 USD. Tuy nhiên nếu muốn vượt qua đợt đăng kiểm sắp tới, Chico sẽ phải sửa chữa toàn bộ các hư hại trên chiếc siêu xe này.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.