Siêu xe Ferrari 488 Pista Spider bị đạn bắn thủng lỗ chỗ

Vào năm 2022, Kursat Yildirim, thường được biết đến với biệt danh "Chico", đã trúng giải xổ số trị giá 9,9 triệu Euro tại Đức. Thay vì giấu kín danh tính, anh quyết định công khai thân phận, nhanh chóng trở thành một KOL nổi tiếng trên mạng xã hội và gây chú ý với hàng loạt khoản chi tiêu xa xỉ cùng nhiều siêu xe