Siêu xe Maserati GT2 Stradale 250F lấy cảm hứng từ xe đua F1

  • Thứ ba, 2/6/2026 16:30 (GMT+7)
Bộ đôi siêu xe Maserati GT2 Stradale và Maserati GT2 mô phỏng theo mẫu xe đua Maserati 250F từng 2 lần vô địch giải F1.

Tại chặng đua mở màn mùa giải GT2 European Series 2026, Maserati đã giới thiệu dự án siêu xe GT2 Stradale 250F và mẫu xe đua độc bản GT2 250F.
Cả hai mẫu xe này được thiết kế bởi chương trình cá nhân hóa Maserati Fuoriserie, vốn lấy cảm hứng từ chiếc Maserati 250F đã giành 2 chức vô địch F1 vào năm 1954 và 1957 cùng tay đua huyền thoại Juan Manuel Fangio.
Về ngoại hình, cả 2 siêu xe Maserati GT2 Stradale và Maserati GT2 đều mang màu sơn đỏ truyền thống Maserati Rosso, đi kèm dải trang trí màu vàng tại mũi xe tương tự chiếc 250F.
Logo Maserati được thiết kế theo phong cách cổ điển, đi kèm huy hiệu đinh ba được sơn vàng. Số đeo 1 được đặt ở hốc bánh trước như một sự tri ân dành cho nhà vô địch F1.
Siêu xe Maserati GT2 Stradale vẫn được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.0L Nettuno, tuy nhiên công suất được tăng từ 630 mã lực lên mức 640 mã lực/720 Nm.
Đi kèm là hộp số 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, siêu xe này có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 324 km/h.
Chiếc xe đua độc bản Maserati GT2 250F cũng có phối màu tương tự. Hãng không công bố số lượng sản xuất cũng như mức giá của siêu xe Maserati GT2 Stradale 250F.

Việt Hà

