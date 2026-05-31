Siêu xe Bugatti W16 Mistral lấy cảm hứng từ tiểu thuyết 'Hoàng Tử Bé'

  • Chủ nhật, 31/5/2026 15:49 (GMT+7)
Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' là dự án tri ân dành cho tiểu thuyết Hoàng tử bé, vốn có thể được xem là phần tiếp theo khi nhân vật đã trưởng thành.

Chương trình cá nhân hóa Bugatti Sur Mesure chính thức trình làng dự án độc bản - chiếc Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' (Sự trở lại của Hoàng tử trẻ).
Dự án này được triển khai từ tháng 10/2023 dành cho một nhà sưu tập Bugatti tâm huyết, vốn được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Le Petit Prince (Hoàng tử bé) của nhà văn nổi tiếng người Pháp Antoine de Saint-Exupéry.
Chiếc siêu xe được thửa riêng lớp sơn màu đồng đặc biệt có thể thay đổi qua nhiều trạng thái chiếu sáng, đi kèm các họa tiết các ngôi sao bạc được thực hiện thủ công đầy tinh tế.
Lưới tản nhiệt hình móng ngựa vẫn được giữ nguyên trong khi logo macaron của Bugatti được mạ vàng, đồng thời các nan lưới cũng được thiết kế dạng đứng.
Nội thất của chiếc Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' được hoàn thiện với 2 tông màu da: Terre d’Or, sáng và rực rỡ; và Driftwood, tối và trầm lắng hơn.
Trên các tấm ốp cửa bằng da Terre d’Or, các họa tiết thêu trên da thể hiện hình ảnh mặt trăng và các chòm sao, vốn là sự nâng cấp từ cuốn tiểu thuyết gốc.
Đặc biệt hơn, nhân vật "Bông hồng" trong tuyến truyện gốc cũng được chế tác bằng phương pháp scan 3D và điêu khắc trên một khối bạc nguyên chất.
Nắp khoang động cơ được ốp bằng chất liệu sợi carbon màu đồng, bên cạnh hình ảnh của "Hoàng tử bé" phiên bản trưởng thành và bông hồng. Ngoài ra, phân cảnh kinh điển giữa Hoàng tử bé và con cáo cũng được trang trí bên dưới cánh gió.
Bugatti W16 Mistral vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L trứ danh với 4 bộ turbo, sản sinh sức mạnh tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điều này giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây.
Tốc độ tối đa của các chế độ EB/Autobahn và Handling giới hạn ở 380 km/h. Khi sử dụng chìa khóa Speed Key chuyên dụng của Bugatti, con số này lên đến 420 km/h.
Vào tháng 11/2024, tại trung tâm thử nghiệm ATP Automotive Testing Papenburg, Bugatti W16 Mistral đã lập kỷ lục mẫu xe mui trần nhanh nhất thế giới với vận tốc 453,91 km/h.
Với số lượng giới hạn 99 chiếc, Bugatti W16 Mistral có giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD, và có thể vượt mốc 10 triệu USD khi nâng cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa độc bản như chiếc W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' này.

Việt Hà

Ảnh: Bugatti

