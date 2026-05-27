'Siêu xe' điện Ferrari Luce có gì mà giá từ 640.000 USD?

Sau thời gian dài chờ đợi, Ferrari đã chính thức ra mắt mẫu siêu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu - chiếc Ferrari Luce. Hãng siêu xe Italy cho biết mẫu EV này sử dụng một nền tảng 800 V được phát triển độc lập.
Ferrari Luce được cho là mang phong cách sedan liftback với 4 cửa trong một phân khúc "hoàn toàn mới", đồng thời sở hữu cấu hình 5 chỗ đầu tiên từng được Ferrari chế tạo.
Phần đầu của Ferrari Luce nổi bật với cụm đèn trước dạng panel trong suốt tích hợp trực tiếp vào bề mặt thân xe, bên cạnh lưới tản nhiệt khí động học chủ động giúp cân bằng giữa khả năng làm mát và hệ số cản gió "thấp nhất lịch sử thương hiệu".
Xe có kích thước 5.026 x 1.999 x 1.544 mm, trục cơ sở dài 2.961 mm. Ferrari nhấn mạnh thiết kế "glass house" (nhà kính), với phần kính kéo dài xuống thấp hơn và hòa vào thân xe, tạo cảm giác liền mạch.
Khách hàng có thể lựa chọn kiểu mâm tiêu chuẩn 5 chấu kích thước 23 inch ở cầu trước và 24 inch ở cầu sau, bên cạnh tùy chọn mâm khí động học Turbina hoàn toàn mới.
Cụm đèn hậu dạng panel lấy cảm hứng từ các siêu xe "đàn anh" 360 Modena và 458 Italia. Cánh gió khí động học phía sau được thiết kế dạng "floating" (nổi), tức tách khỏi thân xe và bao quanh phần thân kính nhằm tối ưu luồng không khí.
Chủ sở hữu có thể lựa chọn hàng chục màu sắc ngoại thất khác nhau. Tại thời điểm ra mắt, xe được giới thiệu với các tùy chọn đặc biệt như xanh Azzurro La Plata, vàng Giallo Luce hay Rosso Corsa DS 322.
Nội thất của Ferrari Luce được xem là bước đi mới trong thiết kế của hãng khi được phát triển bởi studio LoveFrom, do nhà thiết kế Marc Newson và cựu Giám đốc Thiết kế của Apple Jony Ive sáng lập.
Hệ thống màn hình kỹ thuật số đa chức năng do Samsung Display phát triển, tích hợp trong giao diện taplo tối giản kết hợp giữa hiển thị số và các nút điều khiển cơ học theo triết lý thiết kế trực quan.
Mẫu EV này vẫn sử dụng núm xoay Manettino trên vô lăng và hệ thống e-Manettino. Đặc biệt, "lẫy chuyển số" bên phải giúp tăng lực kéo theo từng cấp độ, trong khi bên trái dùng để tăng khả năng tái tạo năng lượng và mô phỏng lực hãm động cơ.
Nhờ sử dụng cấu hình thuần điện, xe được loại bỏ hầm truyền động trung tâm, nhờ đó tạo ra không gian rộng hơn và cho phép bố trí 5 chỗ ngồi thực thụ.
Các chi tiết nội thất được hoàn thiện từ các vật liệu cao cấp như da thật, nhôm tái chế anod hóa và kính bo viền Gorilla, kết hợp cùng hệ thống âm thanh Ferrari Audio Signature với 21 loa, 24 kênh và công suất 3.000 W.
Ferrari Luce sử dụng 4 động cơ điện độc lập tại từng bánh trên nền tảng 800 V, cho ra công suất tối đa 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm.
Đi kèm là hệ dẫn động AWD điện toàn phần, kết hợp chức năng torque-vectoring và kiểm soát mô-men xoắn từng bánh xe theo thời gian thực.
Mặc dù là một mẫu xe điện, khối lượng của Ferrari Luce chỉ vào khoảng 2.260 kg, giúp khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 310 km/h.
Bộ pin điện trên xe có dung lượng 122 kWh, hỗ trợ khả năng sạc nhanh DC với công suất lên đến 350 kW. Đặc biệt, bộ phận này được thiết kế như một cấu trúc chịu lực tích hợp trong khung xe, tối ưu cả hiệu năng và kiến trúc lắp đặt pin.
Hãng trang bị hệ thống tạo âm thanh độc quyền sử dụng cảm biến đo rung động từ các bộ phận truyền động để tạo nên "tiếng pô" và "tiếng máy" chân thật ở trong và ngoài xe, thay vì giả lập bằng loa như nhiều mẫu EV hiệu năng cao khác.
Theo một số nguồn tin, mức giá khởi điểm của mẫu xe thuần điện này khoảng 550.000 Euro (khoảng 640.000 USD). Ferrari Luce sẽ được lắp ráp tại tổ hợp e-building tại Maranello, và có thể sớm bàn giao ngay trong tháng 10/2026.
