CEO Mercedes-AMG: 'Muốn khách hàng tin xe điện, hãy để họ tự cầm lái'

Mercedes-AMG tin rằng cách tốt nhất để khách hàng yêu thích xe điện hiệu suất cao không nằm ở quảng cáo hay thông số kỹ thuật, mà là trực tiếp cầm lái mẫu AMG GT 4-Door mới.

Mercedes-AMG đang đứng trước một trong những cuộc chuyển mình lớn nhất lịch sử khi đưa hiệu suất cao bước vào kỷ nguyên điện hóa. Nhưng thay vì né tránh sự hoài nghi của khách hàng về xe điện, CEO Michael Schiebe cho rằng cách tốt nhất để thuyết phục người dùng là để họ trực tiếp trải nghiệm.

Thách thức đối với Mercedes-AMG GT 4-Door bản thuần điện

Trong cuộc trao đổi với Motor1 sau khi mẫu AMG GT 4-Door thế hệ mới ra mắt, CEO Michael Schiebe thừa nhận Mercedes-AMG đã theo dõi rất kỹ phản ứng của thị trường xe điện hiệu năng cao trong vài năm qua, bao gồm cả những thất bại lẫn thành công của đối thủ.

Ông Schiebe nói: "Chúng tôi sẽ thật ngốc nếu không quan sát thị trường trong vài năm gần đây. Chúng tôi biết đối thủ đã làm gì, điều gì hiệu quả và điều gì không".

Khác với hình ảnh quen thuộc gắn liền cùng động cơ V8, Mercedes-AMG GT 4-Door đã chuyển sang sử dụng hệ truyền động thuần điện. Đây được xem là bước đi táo bạo trong bối cảnh nhiều mẫu AMG điện hóa trước đó không đạt thành công thương mại như kỳ vọng.

Trước doanh số tệ hại và sự phản đối từ khách hàng, Mercedes-AMG xác nhận sẽ khai tử C 63 S E-Performance dùng động cơ 4 xy-lanh và thay thế bằng C 53 trang bị động cơ I6 3.0L không hybrid.

Tại Mỹ - một trong những thị trường lớn nhất của AMG, các mẫu xe hiệu suất cao dùng động cơ nhỏ hoặc chạy điện hoàn toàn thường gặp phản ứng trái chiều. Tranh cãi quanh chiếc AMG C 63 sử dụng động cơ 4 xy-lanh vẫn còn ảnh hưởng tới thương hiệu, trong khi các mẫu xe điện như AMG EQE 53 cũng không đạt doanh số nổi bật.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe bản thuần điện có gì hấp dẫn?

Không chỉ Mercedes-AMG, toàn bộ phân khúc EV hiệu năng cao hiện vẫn khá nhỏ. Những cái tên như Hyundai Ioniq 5 N hay Audi RS e-tron GT đều ghi nhận doanh số hạn chế tại Mỹ. Tuy nhiên, ông Schiebe tin rằng AMG GT 4-Door mới sẽ thay đổi cách khách hàng nhìn nhận xe điện hiệu suất cao.

Phiên bản cao cấp Mercedes-AMG GT 63 có công suất tối đa 1.169 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong khoảng 2,4 giây - ngang hàng nhiều siêu xe hàng đầu. Theo ông Schiebe, những con số ấn tượng đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi khách hàng trực tiếp trải nghiệm.

Mẫu Mercedes-AMG GT 4-Door mới được phát triển với hệ thống pin hoàn toàn mới dành riêng cho AMG. Bộ pin sử dụng các cell kích thước nhỏ hơn cùng công nghệ làm mát cải tiến, giúp tăng công suất cũng như phạm vi hoạt động.

CEO AMG nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ triển khai chương trình đào tạo đại lý rất rộng. Đồng thời phải tổ chức thật nhiều buổi lái thử, bởi với chiếc xe này, bạn cần cảm nhận nó. Chúng tôi phải đưa khách hàng ngồi sau vô-lăng vì đây là mẫu xe cần được trải nghiệm thực tế".

Trải nghiệm sẽ thuyết phục được khách hàng AMG?

Ông cho biết phần lớn khách hàng truyền thống vẫn chuộng các mẫu V8 cỡ lớn như AMG GT 63 4-Door đời cũ hay AMG G 63. Vì vậy, việc để khách hàng lái thử cũng như đào tạo đội ngũ bán hàng hiểu rõ khả năng của xe sẽ đóng vai trò then chốt đối với thành công của AMG GT 4-Door mới.

Ông Schiebe cũng thừa nhận định kiến lớn nhất hiện nay với EV là cảm xúc vận hành. Ông nói thêm: "Tôi biết thị trường vẫn có rất nhiều giả định rằng xe điện không mang lại cảm xúc. Nhưng hãy tin tôi, bạn cần phải lái thử nó".

Theo ông, những phản hồi ban đầu từ người đã cầm lái chiếc AMG GT 4-Door điện đều rất tích cực. CEO Mercedes-AMG hiểu rằng việc thuyết phục khách hàng chuyển sang xe điện là cả một quá trình, đặc biệt với một thương hiệu giàu truyền thống động cơ đốt trong.

Ông cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là chứng minh chất lượng sản phẩm, bất kể hệ truyền động là gì. Theo kế hoạch, Mercedes-AMG GT 4-Door chạy điện mới sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý vào cuối năm 2026.