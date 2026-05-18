Cận cảnh Mercedes-Maybach S 580 trong phim 'The Devil Wears Prada 2'

  • Thứ hai, 18/5/2026 14:04 (GMT+7)
Nhằm kỷ niệm phần 2 của "The Devil Wears Prada", hãng xe đến từ Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 580 với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim.

Sau 20 năm, bộ phim The Devil Wears Prada (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu) đã quay trở lại màn ảnh rộng với phần 2. Trong lần tái xuất này, sự xa hoa của "bà trùm" thời trang Miranda Priestly được gắn với mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S-Class.
Nhằm phục vụ cho buổi công chiếu, hãng xe đến từ Đức đã thửa riêng một chiếc Mercedes-Maybach S 580 Night Series với các họa tiết lấy trực tiếp từ bộ phim này.
So với phiên bản tiêu chuẩn, ngoại thất của Mercedes-Maybach S-Class Night Series sở hữu những chi tiết sơn đen như lưới tản nhiệt, logo Maybach ở cột C và khoang hành lý...
Chiếc xe còn mang màu sơn tương phản vàng Kalahari Gold và đen Obsidian Black. Đặc biệt hơn, tùy chọn Manufaktur này vốn không khả dụng khi kết hợp với gói Night Series.
Đi kèm là bộ mâm hợp kim kích thước 20 inch 7 chấu được sơn đen, kết hợp các họa tiết monogram Mercedes-Maybach.
Đặc biệt hơn, logo của bộ phim The Devil Wears Prada, vốn là đôi giày cao gót màu đỏ cách điệu hóa, được trang trí ở phía sau hốc bánh trước.
Chiếc xe còn mang biển số cá nhân hóa đăng ký tại New York "THTSALL". Đây là cụm từ viết tắt của "That's All" (Chỉ vậy thôi), một câu thoại quen thuộc của nhân vật chính.
Nội thất của chiếc Mercedes-Maybach S 580 đặc biệt này được bọc chất liệu da Nappa Exclusive cao cấp màu Macchiato Beige, đi kèm logo bộ phim tại mỗi tựa đầu.
Bề mặt nội thất được trang trí bằng chất liệu ốp gỗ Herringbone vân xương cá. Tên của bộ phim "The Devil Wears Prada 2" được đặt trang trọng tại tựa tay hàng ghế trước.
Mẫu sedan siêu sang này được trang bị cấu hình 4 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia cao cấp ở phía sau. Tựa đầu và gối đệm lưng cũng được trang trí với họa tiết từ bộ phim.
Bộ ly champagne bằng bạc của Robbe & Berking cũng được chế tác riêng cho bộ phim này, với logo số 2 và biểu tượng cây đinh ba được khắc chìm một cách tinh tế.
Mercedes-Maybach S 580 bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt vào đầu năm nay, được trang bị động cơ V8 dung tích 4.0L, công suất 537 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm.
Chiếc sedan siêu sang này thường xuất hiện tại các sự kiện quảng bá của bộ phim "The Devil Wears Prada 2". Tuy nhiên, chưa rõ hãng xe đến từ Đức có bán mẫu sedan độc bản này cho các nhà sưu tập hay không.
Trong bộ phim, nhân vật Miranda Priestly cũng sử dụng một chiếc Mercedes-Maybach S 680 màu bạc Hightech Silver. Xe sử dụng động cơ V12 mạnh 630 mã lực, và có giá khởi điểm tại Đức khoảng 235.000 Euro (hơn 273.000 USD).

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

