Mercedes-Maybach S-Class Night Series 2026 có giá hơn 265.000 USD

  • Chủ nhật, 12/4/2026 10:59 (GMT+7)
Mercedes-Maybach S-Class Night Series 2026 sở hữu thiết kế mạnh mẽ với nhiều chi tiết tối màu, có giá bán tại Đức hơn 265.000 USD.

Với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Mercedes-Benz cũng giới thiệu biến thể Night Series quen thuộc trên dòng sedan siêu sang Mercedes-Maybach S-Class 2026, mang đến nhiều chi tiết ngoại thất được mạ chrome tối màu mạnh mẽ.
Khách hàng có thể lựa chọn các tông màu đơn sắc như xanh Nautic Blue, đen Obsidian Black, xám Graphite Grey; các màu sơn Manufaktur như trắng Opalith White, đen nhám Night Black Magno và trắng nhám Opalith White Magno.
Phiên bản này chỉ có tùy chọn 2 tông màu: đen Obsidian Black/bạc Mojave Silver hoặc trắng Opalith White/đen Obsidian Black. Ngoài ra, Night Series còn bổ sung 4 thiết kế mâm 20 inch sơn đen và 1 kiểu mâm 21 inch mạ vàng tương phản.
Mercedes-Maybach S-Class Night Series được trang bị màn hình MBUX Superscreen, tuy nhiên chỉ có duy nhất ốp nội thất gỗ Óc Chó màu nâu Dark Brown với họa tiết xương cá.
Trang bị tiêu chuẩn là bề mặt bọc da Maybach Exclusive Nappa màu đen, và chủ nhân chiếc xe có thể nâng cấp lên tùy chọn Manufaktur trắng Deep White/đen Black Pearl.
Gói nâng cấp Night Series vẫn có thể áp dụng cho cả 3 phiên bản S 580, S 580 EQ Hybrid và S 680. Tại thị trường Đức, động cơ V12 không còn khả dụng trên chiếc S 680.
Mức giá của 3 phiên bản S 580, S 580 EQ Hybrid và S 680 lần lượt là 197.481 Euro (231.300 USD), 202.340 Euro (237.000 USD) và 234.954 Euro (275.200 USD).
Với gói ngoại thất Night Package, khách hàng phải bỏ thêm 29.750 Euro (34.850 USD). Hiện tại, dòng sedan siêu sang này đã được mở bán tại châu Âu.

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

