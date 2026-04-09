Lewis Hamilton 'đốt lốp' siêu xe Ferrari F40 tại Nhật Bản

  • Thứ năm, 9/4/2026 19:29 (GMT+7)
Nhà vô địch F1 Lewis Hamilton đã có màn thể hiện đậm chất "dân chơi" khi đốt lốp siêu xe Ferrari F40 trên đường phố Nhật Bản.

Lewis Hamilton, ferrari, f40, ferrari f40, nhat ban, sieu xe, dot lop, tokyo, jdm anh 1

Tại khuôn khổ Japanese Grand Prix 2026 được tổ chức ở trường đua Suzuka, tay đua F1 Lewis Hamilton đã gặp gỡ những tín đồ tốc độ tại khu phức hợp Daikoku (Yokohama), vốn là một bãi đậu xe quen thuộc của các dân chơi JDM dịp cuối tuần.
Lewis Hamilton, ferrari, f40, ferrari f40, nhat ban, sieu xe, dot lop, tokyo, jdm anh 2

Tay đua của đội Scuderia Ferrari đã "chạm trán" với huyền thoại Ferrari F40. Đây là 1 trong 5 mẫu xe biểu tượng "Big 5" của thương hiệu, bên cạnh 288 GTO, F40, Enzo và LaFerrari.
Lewis Hamilton, ferrari, f40, ferrari f40, nhat ban, sieu xe, dot lop, tokyo, jdm anh 3

Lewis Hamilton cùng đoàn siêu xe và xe thể thao Nhật Bản trải nghiệm đường phố và hệ thống đường cao tốc Shuto tại khu vực Tokyo. Anh còn trổ tài "đốt lốp" (burnout), "xoay vòng tại chỗ" (donut)... với bạn gái Kim Kardashian ngồi ở ghế phụ.
Lewis Hamilton, ferrari, f40, ferrari f40, nhat ban, sieu xe, dot lop, tokyo, jdm anh 4

Siêu xe Ferrari F40 được giới thiệu nhân kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu, và cũng là mẫu xe cuối cùng được đích thân nhà sáng lập Enzo Ferrari ký duyệt thiết kế.
Lewis Hamilton, ferrari, f40, ferrari f40, nhat ban, sieu xe, dot lop, tokyo, jdm anh 5

Trái tim của chiếc xe là động cơ V8 twin-turbo 3.0L công suất 478 mã lực và mô-men xoắn 577 Nm. Phiên bản dành riêng cho thị trường Mỹ có sức mạnh lên đến 484 mã lực.
Lewis Hamilton, ferrari, f40, ferrari f40, nhat ban, sieu xe, dot lop, tokyo, jdm anh 6

Khi gia nhập đội đua F1 của Ferrari, Lewis Hamilton từng úp mở việc hợp tác phát triển mẫu Icona Series tiếp theo, vốn lấy cảm hứng từ F40. Trước đó, hãng siêu xe này cũng giới thiệu phiên bản one-off SC40, vốn phát triển từ 296 GTB.
Lewis Hamilton, ferrari, f40, ferrari f40, nhat ban, sieu xe, dot lop, tokyo, jdm anh 7Lewis Hamilton, ferrari, f40, ferrari f40, nhat ban, sieu xe, dot lop, tokyo, jdm anh 8

Vào năm 2022, tay đua F1 này cũng gây bão trên mạng xã hội khi chia sẻ video mình trải nghiệm biểu tượng JDM Nissan Skyline GT-R R34 trên đường phố Nhật Bản.


Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Tay đua F1 Lewis Hamilton đã bán toàn bộ siêu xe

Huyền thoại Công thức 1 Lewis Hamilton vừa gây bất ngờ khi tiết lộ đã bán toàn bộ bộ sưu tập ô tô trị giá hàng triệu USD, để theo đuổi niềm đam mê mới: nghệ thuật.

18:03 22/9/2025

Dàn siêu xe Ferrari ấn tượng của tay đua F1 Lewis Hamilton

Trước khi gia nhập đội đua Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton đã sở hữu một bộ sưu tập xe đồ sộ, trong đó có nhiều mẫu Ferrari.

07:00 9/2/2024

Lewis Hamilton sở hữu Ferrari 499P Modificata giá hơn 5,4 triệu USD?

Chiếc siêu xe Ferrari 499P Modificata sở hữu nhiều chi tiết liên quan đến tay đua người Anh, đặc biệt với số đeo 44.

10:42 24/5/2024

Việt Hà

Ảnh: 13thwitness

Lewis Hamilton ferrari f40 ferrari f40 nhật bản siêu xe đốt lốp tokyo jdm Ferrari F1 Lewis Hamilton ferrari f40 ferrari f40 nhật bản siêu xe đốt lốp tokyo jdm

