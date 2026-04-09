Lewis Hamilton 'đốt lốp' siêu xe Ferrari F40 tại Nhật Bản

Tại khuôn khổ Japanese Grand Prix 2026 được tổ chức ở trường đua Suzuka, tay đua F1 Lewis Hamilton đã gặp gỡ những tín đồ tốc độ tại khu phức hợp Daikoku (Yokohama), vốn là một bãi đậu xe quen thuộc của các dân chơi JDM dịp cuối tuần.

Tay đua của đội Scuderia Ferrari đã "chạm trán" với huyền thoại Ferrari F40. Đây là 1 trong 5 mẫu xe biểu tượng "Big 5" của thương hiệu, bên cạnh 288 GTO, F40, Enzo và LaFerrari.

Lewis Hamilton cùng đoàn siêu xe và xe thể thao Nhật Bản trải nghiệm đường phố và hệ thống đường cao tốc Shuto tại khu vực Tokyo. Anh còn trổ tài "đốt lốp" (burnout), "xoay vòng tại chỗ" (donut)... với bạn gái Kim Kardashian ngồi ở ghế phụ.

Siêu xe Ferrari F40 được giới thiệu nhân kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu, và cũng là mẫu xe cuối cùng được đích thân nhà sáng lập Enzo Ferrari ký duyệt thiết kế.

Trái tim của chiếc xe là động cơ V8 twin-turbo 3.0L công suất 478 mã lực và mô-men xoắn 577 Nm. Phiên bản dành riêng cho thị trường Mỹ có sức mạnh lên đến 484 mã lực.

Khi gia nhập đội đua F1 của Ferrari, Lewis Hamilton từng úp mở việc hợp tác phát triển mẫu Icona Series tiếp theo, vốn lấy cảm hứng từ F40. Trước đó, hãng siêu xe này cũng giới thiệu phiên bản one-off SC40 , vốn phát triển từ 296 GTB.

Vào năm 2022, tay đua F1 này cũng gây bão trên mạng xã hội khi chia sẻ video mình trải nghiệm biểu tượng JDM Nissan Skyline GT-R R34 trên đường phố Nhật Bản .

