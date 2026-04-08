'Siêu xe' đa địa hình Atlas độc đáo đến từ Ukraine

Một đại lý xe tại Mỹ vừa rao bán mẫu xe đa địa hình (ATV) Atlas đời 2024. Xe được sản xuất bởi LLC Atlas Industry có trụ sở tại Ukraine và mang biển số Utah.

Để có khả năng di chuyển trên cạn lẫn lội nước, Atlas được thiết kế như một "chiến binh" to lớn với vẻ ngoài hầm hố cùng lớp sơn màu đen nhám, kết hợp cụm đèn LED phụ trợ.

Xe được thiết kế với kính cửa sổ diện tích lớn giúp tăng tầm quan sát, kết hợp khoảng sáng gầm cao ráo giúp mẫu ATV này có thể dễ dàng vượt qua các địa hình hiểm trở.

Đi kèm là bộ mâm 25 inch và lốp áp suất thấp 1700×600 kích thước 67 inch. Với các gai dạng mái chèo, chi tiết này giúp tăng khả năng nổi trên mặt nước cho phương tiện.

Xe được trang bị 3 cửa tiếp cận ở bên hông xe và phía sau, giúp tối ưu khả năng linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Atlas có bảng điều khiển đặc trưng với vô lăng thể thao Sparco bọc da lộn đặt tại trung tâm. Không gian nội thất được bảo vệ bởi khung chống lật chuyên dụng.

Xe có cấu hình 1+2+2 với không gian bên hông có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ghế và bề mặt nội thất được bọc chất liệu vinyl.

Đi kèm với động cơ này là hộp số sàn 5 cấp và hệ thống lái thủy lực bốn bánh với 3 cấp độ, bình nhiên liệu 100 L, hệ thống khóa vi sai cầu trước và sau...

Với điều kiện hoạt động bình thường, mẫu ATV cỡ lớn này có khả năng di chuyển tối đa 60 km/h trên cạn, và lên đến 7 km/h khi lội nước.

Dù đã được đấu giá lên mức 120.000 USD , chiếc xe vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

