Range Rover Sport 'lột xác' thành siêu SUV Rolls-Royce Cullinan

  • Thứ hai, 6/4/2026 13:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc SUV hạng trung Range Rover Sport tại Phần Lan đã "hóa thân" thành mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan.

Ra mắt vào năm 2005, Range Rover Sport là mẫu SUV cỡ trung được phát triển từ bản concept Range Stormer. Hiện tại, dòng xe này đã phát triển đến thế hệ thứ 3 (L461).
Mới đây, một hãng độ tại Helsinki (Phần Lan) vừa rao bán chiếc Range Rover Sport thế hệ đầu tiên (L320). Đặc biệt hơn, mẫu xe này được "nâng cấp" với phong cách của mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan.
Theo mô tả của người bán, các phụ tùng của Rolls-Royce được "đặt hàng chính hãng từ eBay" với tổng giá trị khoảng 35.000 Euro (hơn 40.000 USD). Ngoài ra, xe còn được bổ sung đèn sương mù và đèn LED phụ trợ, kết hợp "bức tượng" Spirit of Ecstasy trong suốt.
Ngoài ra, mẫu xe độ này được chuyển sang ngoại thất Midnight Purple với khả năng thay đổi màu sắc theo góc nhìn, bên cạnh một số chi tiết được làm từ sợi carbon. Chiếc Range Rover Sport cũng được nâng cấp bộ mâm 22 inch và hạ gầm.
Khoang nội thất cũng được làm mới với các chi tiết màu cam tương phản. Người bán cũng có biết đã nâng cấp vô lăng, màn hình trung tâm phong cách Tesla, hỗ trợ Carlink 2.0 với Apple Carplay và Android Auto.
Thay vì bầu trời sao Starlight như trên Rolls-Royce, hãng độ này chỉ nâng cấp bề mặt bọc chất liệu tổng hợp đi kèm với các đường chỉ hình quả trám.
Chiếc Range Rover Sport này thuộc đời xe 2006 sử dụng động cơ diesel V6 tăng áp 2.7L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Sau 20 năm, odo của chiếc xe này đã chạm mức 304.000 km.
Sau khi được đăng bán, dự án độ này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Hiện tại, chiếc xe đã bị rút khỏi nền tảng thương mại trực tuyến tại Phần Lan.
Trong khi đó, Rolls-Royce Cullinan là dòng SUV duy nhất của thương hiệu Anh Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Mức giá bán lại trên thị trường xe cũ rơi vào khoảng 500.000 USD đến 600.000 USD.

Việt Hà

Ảnh: Nettiauto

