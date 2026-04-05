Siêu xe Ford GT Mk IV lập kỷ lục tại trường đua Nurburgring

Nhằm kỷ niệm chiến thắng tại 24 Hours of Le Mans vào năm 1967, Ford đã giới thiệu siêu xe dành riêng cho đường đua Ford GT Mk IV, vốn lấy cảm hứng từ chiếc Ford GT40 Mk IV.
Vào ngày 2/3 vừa qua, chiếc xe đã lập kỷ lục tốc độ khi hoàn thành vòng chạy dài 20.832 m tại Nurburgring trong 6 phút 15,977 giây, nhanh hơn cả siêu xe thương mại Mercedes-AMG One với thành tích lập vào tháng 9/2024 là 6 phút 29,09 giây.
Thành tích này xếp thứ 3 trong phân khúc xe đua chỉ sau Porsche 919 Hybrid EVO (5 phút 19,546 giây) và Volkswagen ID.R (6 phút 5,336 giây), và giúp chiếc Ford GT Mk IV trở thành mẫu xe Mỹ nhanh nhất tại "Địa Ngục Xanh".
Người cầm lái mẫu xe này là tay đua người Bỉ Frédéric Vervisch. Anh từng thi đấu chặng đua Nürburgring 24 Hours vào năm 2019 và 2022, và giành chiến thắng tại 24 Hours of Daytona 2025 với mẫu xe đua Ford Mustang GT3.
Được phát triển cùng đội đua Multimatic Motorsports, đây là phiên bản cuối cùng của siêu xe Ford GT thế hệ thứ hai, vốn được giới thiệu lần đầu vào năm 2015.
Không bị ràng buộc bởi các quy định kỹ thuật như những phương tiện giao thông khác, Ford GT Mk IV sở hữu nhiều công nghệ mới giúp tối ưu khả năng của cỗ máy tốc độ này.
Thiết kế khí động học đặc biệt giúp tạo ra lực ép hơn 1.089 kg khi xe đạt vận tốc hơn 240 km/h. Ford cho biết mẫu xe đua này có thể vào cua với gia tốc hơn 3G.
Trái tim của siêu xe này là khối động cơ EcoBoost V6 twin-turbo 3.5L, cho ra sức mạnh tối đa hơn 820 mã lực. Do đó, đây cũng là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong nhanh nhất tại Nurburgring mà không cần sự trợ giúp của motor điện.
Chỉ có 67 chiếc Ford GT Mk IV được chế tạo nhằm tri ân chiến thắng 24 Hours of Le Mans 1967. Mức giá khởi điểm vào năm 2022 của siêu xe này lên đến 1,7 triệu USD.
