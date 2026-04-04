Xe Ôtô

Siêu xe điện Xiaomi YU7 GT hơn 1.000 mã lực lộ diện

  • Thứ bảy, 4/4/2026 10:01 (GMT+7)
  • 10:01 4/4/2026

Phiên bản hiệu năng cao Xiaomi YU7 GT được bắt gặp tại trường đua Nurburgring trước khi ra mắt chính thức trong năm nay.

xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 1

Ra mắt vào năm 2025, Xiaomi YU7 là mẫu crossover SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc, được phát triển trên nền tảng Modena tương tự bản sedan Xiaomi SU7.
xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 2

Đặc biệt, hãng xe này đang phát triển biến thể hiệu năng cao mang tên Xiaomi YU7 GT, vốn sẽ là đối trọng với chiếc Xiaomi SU7 Ultra. Mới đây, chiếc xe vừa được phát hiện tại trường đua Nurburgring (Đức) mà không mang theo lớp ngụy trang nào.
xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 3

Tên gọi của chiếc xe cũng được xác nhận, thay vì là YU7 Ultra như một số nguồn tin không chính thức. Mẫu EV này mang màu sơn đỏ, kết hợp bộ tem đua và số đeo 11 và 12, do đó có ít nhất 2 chiếc Xiaomi YU7 GT cùng xuất hiện tại đây.
xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 4

Về ngoại hình, phiên bản hiệu năng cao được tinh chỉnh tại hốc gió khí động học cản trước. Xe chưa được trang bị các khe gió nắp capo như trên chiếc Xiaomi SU7 Ultra.
xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 5

Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), mẫu xe điện này có kích thước 5.015 x 2.007 x 1.597 mm, trục cơ sở 3.000 mm. Khối lượng xe vào khoảng 2.460 kg.
xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 6

Hiệu năng của chiếc xe còn thể hiện qua bộ mâm kích thước 21 inch và đĩa phanh bằng chất liệu carbon-ceramic. Mẫu xe điện này vẫn có cánh gió phía trên kính chắn gió sau, tuy nhiên khuếch tán gió cản sau được thiết kế lại hoàn toàn.
xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 7

Xiaomi YU7 GT được trang bị 2 động cơ điện, trong đó động cơ phía trước do Suzhou Inovance chế tạo mạnh 392 mã lực, động cơ sau do Xiaomi Automotive Technology thiết kế mạnh 612 mã lực, cho ra tổng công suất 1.004 mã lực.
xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 8

Mẫu EV này có khả năng đạt vận tốc lên đến 300 km/h - tương đương với các siêu xe. Năng lượng được trữ trong bộ pin lithium-ion tam phân. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu được phân phối tại thị trường châu Âu trong tương lai.
xiaomi, xiaomi yu7, yu7, yu7 gt, xiaomi yu7 gt, xe dien, su7, su7 ultra, trung quoc, nurburgring, duc anh 9

Tại Trung Quốc, Xiaomi YU7 GT sẽ được ra mắt chung với SU7 L và YU9 trong nửa đầu năm 2026. Mức giá dự kiến của mẫu xe điện này vào khoảng 450.000 - 500.000 NDT (khoảng 65.000 - 73.000 USD).

16:33 2/4/2026

Việt Hà

Ảnh: Baldauf

xiaomi xiaomi yu7 yu7 yu7 gt xiaomi yu7 gt xe điện su7 su7 ultra trung quốc nurburgring đức Xiaomi xiaomi xiaomi yu7 yu7 yu7 gt xiaomi yu7 gt xe điện su7 su7 ultra trung quốc nurburgring đức

