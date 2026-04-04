Siêu xe Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition 'hồi sinh'

Ra mắt tại sự kiện The Quail 2010, Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition là phiên bản giới hạn của Veyron Super Sport, vốn mô phỏng theo chiếc siêu xe từng phá kỷ lục tốc độ 431.072 km/h bởi tay đua Pierre-Henri Raphanel.
Trong tổng số 5 chiếc chính thức (một số nguồn tin cho rằng có đến 9 chiếc), Bugatti từng chế tạo một số phiên bản "tiền sản xuất" (Pre-Serie) nhằm phục vụ các mục đích quảng bá truyền thông và thực hiện việc phá vỡ kỷ lục tốc độ ở trên.
Gần đây, chương trình La Maison Pur Sang đã tiến hành "hồi sinh" chiếc hypercar từng giành vinh quang tại trường đua Ehra-Lessien vào năm 2010, trước khi bàn giao cho một nhà sưu tập trung thành với thương hiệu.
Ngoại thất chiếc siêu xe được phục hồi toàn diện với bề mặt carbon lộ thiên được hoàn thiện lại và phủ lớp clear-coat mới, mang đến độ bóng và chiều sâu như nguyên bản.
Đồng thời, màu sơn cam Tangerine đặc trưng của Bugatti cũng được làm mới cẩn trọng, tái hiện diện mạo tương phản mang tính biểu tượng của phiên bản kỷ lục tốc độ.
Khoang nội thất của chiếc Bugatti được phục hồi tỉ mỉ với toàn bộ bề mặt da được làm mới, trong khi ghế ngồi được khôi phục hình dáng và độ êm ái nguyên bản.
Vô lăng cùng các chi tiết hoàn thiện cũng được bảo dưỡng kỹ lưỡng, đảm bảo trải nghiệm cầm lái đúng chuẩn của chiếc Bugatti Veyron 16.4 Super Sport khi xuất xưởng.
Bên dưới nắp capo là chứng nhận "Bugatti Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition Pre-Serie 2.1". Kể từ năm 2010, chiếc xe này đã lăn bánh hơn 70.800 km, một con số vượt sức tưởng tượng đối với một mẫu hypercar.
Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo, mang đến sức mạnh 1.200 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm.
Đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp Ricardo và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ giới hạn ở 415 km/h.
Một số chi tiết tiền sản xuất cũng được nâng cấp lên tiêu chuẩn bản thương mại như hệ thống điện tử, két tản nhiệt... giúp chiếc xe vận hành với độ tin cậy và hiệu suất đạt chuẩn.
Tuy nhiên, khối động cơ W16 cũng như bộ hộp số ly hợp kép 7 cấp vẫn được giữ nguyên, nhằm bảo tồn tính xác thực lịch sử cũng như giá trị sưu tập của chiếc xe.
Sau khi hoàn thành danh mục phục chế, chiếc Veyron Super Sport World Record Edition "Pre-Serie 2.1" bước vào chương mới trong một bộ sưu tập tư nhân.
Chủ nhân của siêu xe này cũng nhận được bộ tài liệu chứng nhận chính hãng, ghi lại đầy đủ lịch sử, quá trình phục chế và vai trò của chiếc xe đối với Bugatti.
