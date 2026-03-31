Siêu xe Bugatti W16 Mistral Caroline lấy cảm hứng từ hoa oải hương

Chương trình Sur Mesure lại tiếp tục giới thiệu một siêu phẩm độc bản mới - chiếc Bugatti W16 Mistral Caroline, vốn dành riêng cho một nhà sưu tập trung thành với thương hiệu.
Nguồn cảm hứng của mẫu hypercar này đến từ vẻ đẹp mong manh của các loài hoa hoa, cánh đồng oải hương tại vùng Provence và tinh thần Haute Couture, đồng thời là lời tri ân đầy cảm xúc của chủ xe dành cho con gái mình.
Điểm nổi bật nhất trên Bugatti W16 Mistral Caroline là màu sơn thửa riêng tím Lavender, kết hợp cùng phần thân dưới được làm từ sợi carbon pha sắc tím "Violet Carbon".
Đặc biệt, tên của chiếc xe - và cũng là tên của người con gái chủ sở hữu - được trang trí đầy chất thơ bên dưới cánh gió khí động học, bên cạnh họa tiết vườn hoa oải hương.
Nội thất của Bugatti W16 Mistral Caroline là sự hòa quyện tinh tế giữa da cao cấp màu trắng Blanc và tím Minuit, với các họa tiết thêu phức tạp được thực hiện thủ công bởi các nghệ nhân lành nghề của thương hiệu.
Mỗi tựa đầu đều có họa tiết hoa thêu tay đối xứng từ các kỹ thuật khâu nhiều lớp và hàng nghìn sợi chỉ, cho phép nhiều sắc thái cùng tồn tại trong một thiết kế duy nhất.
Bức tượng "Dancing Elephant" (chú voi nhảy múa) bằng nhôm nguyên khối của Rembrandt Bugatti được tái hiện trong khối hổ phách, tích hợp vào cần số ốp gỗ.
Chủ đề hoa được hiện thực hóa thông qua những đường thêu tinh xảo, được lựa chọn bởi khả năng truyền tải chiều sâu và sự tinh tế tại tapi cửa và đệm đầu gối.
Bugatti W16 Mistral Caroline được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L trứ danh với 4 bộ turbo, sản sinh sức mạnh tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điều này giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây.
Tốc độ tối đa của các chế độ EB/Autobahn và Handling giới hạn ở 380 km/h. Khi sử dụng chìa khóa Speed Key chuyên dụng của Bugatti, con số này lên đến 420 km/h.
Tại thời điểm ra mắt, Bugatti W16 Mistral được công bố với mức giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD. Với các tùy chọn cá nhân hóa, con số này có thể vượt mốc 10 triệu USD.
Thương hiệu đến từ Molsheim chỉ sản xuất giới hạn 99 chiếc trước khi chính thức khép lại kỷ nguyên động cơ W16, chuyển sang phân phối mẫu hypercar Bugatti Tourbillon.
