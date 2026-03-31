Siêu xe Bugatti W16 Mistral Caroline lấy cảm hứng từ hoa oải hương

  • Thứ ba, 31/3/2026 16:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu hypercar độc bản Bugatti W16 Mistral Caroline lấy cảm hứng từ loài hoa oải hương cùng phong cách thời trang Haute Couture.

bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 1

Chương trình Sur Mesure lại tiếp tục giới thiệu một siêu phẩm độc bản mới - chiếc Bugatti W16 Mistral Caroline, vốn dành riêng cho một nhà sưu tập trung thành với thương hiệu.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 2

Nguồn cảm hứng của mẫu hypercar này đến từ vẻ đẹp mong manh của các loài hoa hoa, cánh đồng oải hương tại vùng Provence và tinh thần Haute Couture, đồng thời là lời tri ân đầy cảm xúc của chủ xe dành cho con gái mình.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 3

Điểm nổi bật nhất trên Bugatti W16 Mistral Caroline là màu sơn thửa riêng tím Lavender, kết hợp cùng phần thân dưới được làm từ sợi carbon pha sắc tím "Violet Carbon".
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 4

Đặc biệt, tên của chiếc xe - và cũng là tên của người con gái chủ sở hữu - được trang trí đầy chất thơ bên dưới cánh gió khí động học, bên cạnh họa tiết vườn hoa oải hương.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 5

Nội thất của Bugatti W16 Mistral Caroline là sự hòa quyện tinh tế giữa da cao cấp màu trắng Blanc và tím Minuit, với các họa tiết thêu phức tạp được thực hiện thủ công bởi các nghệ nhân lành nghề của thương hiệu.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 6

Mỗi tựa đầu đều có họa tiết hoa thêu tay đối xứng từ các kỹ thuật khâu nhiều lớp và hàng nghìn sợi chỉ, cho phép nhiều sắc thái cùng tồn tại trong một thiết kế duy nhất.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 7

Bức tượng "Dancing Elephant" (chú voi nhảy múa) bằng nhôm nguyên khối của Rembrandt Bugatti được tái hiện trong khối hổ phách, tích hợp vào cần số ốp gỗ.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 8bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 9

Chủ đề hoa được hiện thực hóa thông qua những đường thêu tinh xảo, được lựa chọn bởi khả năng truyền tải chiều sâu và sự tinh tế tại tapi cửa và đệm đầu gối.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 10

Bugatti W16 Mistral Caroline được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L trứ danh với 4 bộ turbo, sản sinh sức mạnh tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 11

Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điều này giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 12

Tốc độ tối đa của các chế độ EB/Autobahn và Handling giới hạn ở 380 km/h. Khi sử dụng chìa khóa Speed Key chuyên dụng của Bugatti, con số này lên đến 420 km/h.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 13

Tại thời điểm ra mắt, Bugatti W16 Mistral được công bố với mức giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD. Với các tùy chọn cá nhân hóa, con số này có thể vượt mốc 10 triệu USD.
bugatti, Haute Couture, Sur Mesure, w16, w16 mistral, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, sieu xe, hypercar, oai huong, lavender anh 14

Thương hiệu đến từ Molsheim chỉ sản xuất giới hạn 99 chiếc trước khi chính thức khép lại kỷ nguyên động cơ W16, chuyển sang phân phối mẫu hypercar Bugatti Tourbillon.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cận cảnh siêu xe Bugatti W16 Mistral La Perle Rare của đại gia Canada

Điểm nổi bật của siêu xe Bugatti W16 Mistral La Perle Rare là tùy chọn màu sơn "Vagues de Lumière" độc quyền của thương hiệu.

17:43 27/2/2026

Trải nghiệm cầm lái siêu xe Bugatti Bolide như thế nào?

Thay vì mua về chỉ để trưng bày, chủ nhân của những chiếc Bugatti Bolide đã kiểm chứng hiệu năng ấn tượng của mẫu siêu xe dành riêng cho đường đua tại Miami International Autodrome.

13:56 23/3/2026

Bugatti Chiron Sport 'Alice' - món quà Valentine đắt nhất thế giới

Bugatti Chiron Sport 'Alice' là món quà Valentine độc nhất vô nhị mà một đại gia Anh dành tặng vợ mình, với ngoại thất được cá nhân hóa duy nhất trên thế giới.

06:25 15/2/2025

Việt Hà

Ảnh: Bugatti

bugatti Haute Couture Sur Mesure w16 w16 mistral bugatti w16 mistral bugatti mistral siêu xe hypercar oải hương lavender bugatti Haute Couture Sur Mesure w16 w16 mistral bugatti w16 mistral bugatti mistral siêu xe hypercar oải hương lavender

