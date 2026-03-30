Dàn siêu xe của Trung Nguyên năm nay có gì?

  • Thứ hai, 30/3/2026 10:08 (GMT+7)
Hành trình Từ Trái Tim của tập đoàn Trung Nguyên năm nay với đội hình tham gia chủ yếu là các mẫu Range Rover kèm 2 siêu xe Ferrari.

sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 1

Sau sự kiện siêu xe Gumball 3000 diễn ra vào năm 2024, dàn siêu xe của tập đoàn Trung Nguyên mới có dịp quay trở lại trong Hành trình Từ Trái Tim được tổ chức vào năm 2026.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 2

Thay vì sử dụng nhiều mẫu siêu xe và hypercar như các năm trước, đoàn xe này chỉ gồm hàng chục chiếc Range Rover và Range Rover Sport thế hệ cũ, cùng một số mẫu xe sang.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 3

Nổi bật nhất là 2 siêu xe Ferrari 458 Spider và Ferrari F8 Spider. Phiên bản mui trần của 2 dòng xe này khá hiếm và được ông Đặng Lê Nguyên Vũ tìm mua và sưu tập.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 4

Ra mắt tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2011, Ferrari 458 Spider là phiên bản mui trần của 458 Italia. So với số lượng đông đảo của bản coupe, phiên bản này khá hiếm gặp và chỉ có khoảng 3 chiếc đang lăn bánh tại Việt Nam.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 5

Trái tim của siêu xe này là động cơ V8 hút khí tự nhiên 4.5L, sản sinh công suất 570 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây, tốc độ tối đa 320 km/h.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 6

Cạnh đó là "đàn em" Ferrari F8 Spider, vốn thay thế cho mẫu 488 Spider. Hiện tại, dòng siêu xe này đã dừng sản xuất và được thay thế bởi Ferrari 296 GTS.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 7

Khác với 458 Spider, Ferrari F8 Spider sở hữu động cơ V8 twin-turbo 3.9L mạnh 720 mã lực. Siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa 340 km/h.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 8

Cạnh đó là mẫu sedan siêu sang Rolls-Royce Phantom VII phiên bản trước nâng cấp, vốn sản xuất từ năm 2003 đến năm 2012 và được thay thế bởi Phantom VII Series II.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 9

Rolls-Royce Phantom VII là dòng sản phẩm đầu tiên của thương hiệu sau khi được mua về bởi tập đoàn BMW vào năm 1998. Do đó, biểu tượng của phân khúc xe siêu sang này sử dụng nhiều công nghệ do tập đoàn đến từ Đức phát triển.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 10

Trái tim của Rolls-Royce Phantom là khối động cơ V12 twin-turbo dung tích 6.75L do BMW chế tạo, sản sinh công suất tối đa 460 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 11

Với số lượng khoảng 20 chiếc, những chiếc Range Rover thế hệ thứ 3 (L322) và Range Rover Sport thế hệ đầu tiên (L320) đã được nâng cấp trang bị địa hình như ống thở, baga mui... phù hợp với hành trình dài ngày cùng điều kiện đường xấu.
sieu xe, ferrari, rolls-royce, trung nguyen, phantom, 458 spider, f8 spider, range rover anh 12

Dàn xe của tập đoàn Trung Nguyên đã có mặt tại một số đại học tại TP.HCM cũng như Đắk Lắk trong khuôn khổ của sự kiện Hành trình Từ Trái Tim.

Siêu xe Lamborghini Revuelto độc nhất Việt Nam 'xuất hành'

Siêu xe Lamborghini Revuelto đầu tiên tại Việt Nam đã "hội ngộ" cùng hypercar Porsche 918 Spyder giữa trung tâm TP.HCM.

20:13 17/2/2026

Siêu xe Ferrari 12Cilindri Spider làm từ hơn nửa triệu mẩu LEGO

Mô hình siêu xe Ferrari 12Cilindri Spider tỷ lệ 1:1 này cũng chính là chiếc Ferrari lắp ráp bằng Lego lớn nhất từng được chế tạo với khối lượng hơn 1,8 tấn.

27:1644 hôm qua

Trải nghiệm cầm lái siêu xe Bugatti Bolide như thế nào?

Thay vì mua về chỉ để trưng bày, chủ nhân của những chiếc Bugatti Bolide đã kiểm chứng hiệu năng ấn tượng của mẫu siêu xe dành riêng cho đường đua tại Miami International Autodrome.

13:56 23/3/2026

Việt Hà

Ảnh: TNTBros

