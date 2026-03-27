Xe tay ga Honda Scoopy phiên bản chó bông Cinnamoroll hơn 1.800 USD

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2026, hãng xe Nhật Bản đã mang đến phiên bản đặc biệt của mẫu tay ga Honda Scoopy Cinnamoroll, vốn kết hợp cùng nhân vật hoạt hình chó bông Cinnamoroll của thương hiệu Sanrio.

Mẫu xe tay ga này có màu sắc chủ đạo trắng/xanh cùng nhiều hình ảnh trang trí của nhân vật Cinnamoroll tại vè trước, đầu xe, thân sau...

Đặc biệt, huy hiệu "Scoopy Cinnamoroll" được làm nổi 3D bằng chất liệu mềm. Tay nắm sau cũng được làm từ chất liệu tương tự có màu xanh nhạt.

Nhiều trang bị khác cũng sở hữu thiết kế đặc quyền Cinnamoroll như thảm để chân, viền biển số và ốp chìa khóa thông minh.

Đặc biệt, chủ nhân của chiếc xe còn nhận được một nón bảo hiểm 3/4 thương hiệu H2C màu trắng/xanh với họa tiết của chú chó Cinnamoroll.

Honda Scoopy Cinnamoroll chỉ được sản xuất giới hạn 2.000 chiếc cho thị trường Thái Lan với mức giá từ 59.800 baht (khoảng 1.820 USD ), cao hơn khoảng 9.200 baht ( 280 USD ) so với Honda Scoopy phiên bản tiêu chuẩn.

Trước đây, Honda Scoopy thường được sản xuất các phiên bản giới hạn với những nhân vật hoạt hình dễ thương như cô thỏ Kuromi của Sanrio vào năm 2025 hay chú chó Snoopy của loạt truyện tranh Peanuts.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.