Siêu xe Pagani Zonda King của Quách Phú Thành bất ngờ tái xuất

Là 1 trong 4 "Tứ Đại Thiên Vương" của Cantopop, Quách Phú Thành còn là một dân chơi siêu xe với bộ sưu tập "đáng nể" như Ferrari FXX-K, Ferrari Enzo, McLaren Senna, Lamborghini Aventador LP720-4 50th Anniversary Roadster...

Nổi tiếng nhất trong dàn xe của ngôi sao Hong Kong này là siêu phẩm Pagani Zonda F, được chính nhà sáng lập thương hiệu Horacio Pagani bàn giao vào ngày 7/7/2016.

Sau đó, anh đã nâng cấp chiếc siêu xe này lên phiên bản Zonda 760 One-off và đổi tên thành Zonda King (Nhà Vua), vốn tương xứng với danh xưng "Thiên Vương" của mình.

Mới đây, siêu xe độc bản này vừa được bắt gặp trên đường phố Hong Kong . So với phiên bản Zonda F, ngoại thất Pagani Zonda King lấy cảm hứng từ phiên bản Zonda Cinque.

Toàn bộ thân vỏ được làm từ sợi carbon bóng, đi kèm cổ hút gió và cánh gió sau cỡ lớn. Xe được đăng ký với biển số "KING" cùng logo Zonda King thể hiện cá tính của chủ xe.

Như các phiên bản Zonda 760 khác, trái tim của Pagani Zonda King là động cơ V12 hút khí tự nhiên 7.3L của Mercedes-AMG , công suất 760 mã lực và mô-men xoắn 780 Nm.

Dù đã ngừng sản xuất từ năm 2019, Pagani vẫn nhận đơn đặt hàng từ các khách VIP để tái thiết kế những chiếc Zonda thành các bản độ độc nhất vô nhị có giá hàng triệu USD.

Đây là một trong những chiếc Pagani Zonda đầu tiên được bàn giao cho khách hàng châu Á. Giá trị của siêu xe độc bản này sau nâng cấp không được thương hiệu tiết lộ.

