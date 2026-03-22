Toyota Land Cruiser FJ Legendary lấy cảm hứng từ huyền thoại SUV

|
Song song với bản thương mại của mẫu SUV Land Cruiser FJ, Toyota Thái Lan còn mang đến concept đậm chất cổ điển Toyota Land Cruiser FJ 'Legendary' (Huyền Thoại).
|
Dễ dàng nhận ra nguồn cảm hứng cho thiết kế này đến từ mẫu SUV địa hình Toyota Land Cruiser 70, vốn đã có mặt trên thị trường hơn 40 năm và vẫn còn được sản xuất.
|
Chiếc xe mang lớp wrap vàng Sandy Taupe đặc trưng của Land Cruiser 70. Phiên bản Toyota Land Cruiser FJ chỉ có 3 màu sơn xanh Smoky Blue, trắng Platinum White Pearl Mica và xám Ash Grey.
|
|
Điểm đặc biệt của phiên bản này là cụm đèn LED trước có họa tiết dạng tròn, trong khi phiên Toyota Land Cruiser FJ tiêu chuẩn có đèn viền ban ngày dạng chữ C.
|
Thay vì cụm gương chiếu hậu mang phong cách khí động học, cơ cấu này trên Land Cruiser FJ Legendary mang nét cổ điển, đồng thời bổ sung gương quan sát điểm mù.
|
Bộ mâm thể thao 18 inch sơn đen cũng được thay thế bằng mâm LENSO MX Duty kích thước 17 inch, đi kèm lốp địa hình Yokohama Geolandar A/T.
|
Ngoài ra, tay nắm cửa cũng được ốp chrome sáng bóng mang phong cách retro. Phần ốp thân dưới tối màu trên Land Cruiser FJ cũng được sơn đồng màu với ngoại thất.
|
Phần đuôi xe gần như không có sự thay đổi. Mẫu SUV cỡ nhỏ này vẫn được trang bị bánh dự phòng cỡ lớn và tùy chọn tấm chắn bùn cổ điển với logo TOYOTA cỡ lớn.
|
Nội thất của Toyota Land Cruiser FJ Legendary không được tiết lộ. Tại Thái Lan, khách hàng chỉ có duy nhất tùy chọn ghế bọc da màu đen.
|
Trái tim của Toyota Land Cruiser FJ vẫn là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất cực đại 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm.
|
Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp, phanh tay cơ, hệ dẫn động 4 bánh cùng khóa vi sai cầu sau cùng hệ thống treo lò xo. Khoảng sáng gầm của xe lên đến 245 mm.
|
Tại Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ được phân phối với giá từ 1,269 triệu baht (38.700 USD). Chưa rõ phiên bản "Legendary" sẽ được sản xuất thương mại hay không.
