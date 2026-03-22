Triển lãm ôtô Bangkok 2026 sắp khai mạc, người Việt đợi xe nào?

Đâu là những mẫu xe mới dự kiến nhận được nhiều sự quan tâm tại triển lãm ôtô Bangkok năm nay?

Là một trong những quốc gia có khoảng cách gần với Việt Nam, thị trường xe Thái Lan luôn là nơi được nhiều người yêu thích ôtô Việt quan tâm. Bởi nếu mẫu xe nào đó xuất hiện tại Thái Lan, cơ hội để nó được ra mắt ở thị trường Việt Nam càng cao hơn.

Theo thông lệ hàng năm, cuối quý I thường là thời điểm triển lãm ôtô quốc tế Bangkok (Bangkok Motorshow) được tổ chức. Đây cũng là nơi các hãng xe giới thiệu mẫu xe mới, các concept tương lai hay bản nâng cấp của những sản phẩm chiến lược.

Năm nay, triển lãm ôtô Bangkok diễn ra vào cuối tháng 3, và dàn xe "hot" nhất sự kiện đã sớm được công bố.

Ford Ranger Super Duty

Mẫu bán tải Ranger phiên bản hạng nặng Super Duty vừa được công bố sẽ xuất hiện tại BIMS 2026. So với mẫu xe tiêu chuẩn, chiếc Ranger Super Duty được giữ nguyên những hình ảnh hầm hố, truyền thống của dòng bán tải. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy các đường nét ở mặt ca lăng được tinh chỉnh chắc chắn hơn, đi cùng bộ mâm thép chuyên dụng.

Phiên bản hạng nặng của Ford Ranger sẽ được trưng bày tại Bangkok Motoshow 2026. Ảnh: AutoLife Thailand.

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, trọng tải của phiên bản này được nâng lên đến mức 1,2-1,5 tấn, sức kéo cũng đạt 3,5-4,5 tấn. Ngoài bản single cab, Ranger Super Duty tại Thái Lan còn được phân phối song song tùy chọn Super Cab và Double Cab, cùng phiên bản XLT hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.

Xe được trang bị động cơ diesel V6 TDI 3.0L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực, mô men xoắn cực đại 600 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động Selecshift 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD.

Đương nhiên, giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được công bố cho đến khi xuất hiện tại triển lãm.

Toyota Land Cruiser FJ

Tiểu Land Cruiser lần đầu tiên được mở bán tại Đông Nam Á vào đầu năm nay. Và ở Bangkok Motoshow 2026, chiếc SUV đặc biệt này dự kiến được Toyota giới thiệu như một "vedette" tại gian hàng.

Vào tháng 10/2025, mẫu xe lần đầu tiên xuất hiện trước người dùng tại triển lãm ôtô Nhật Bản, định vị ở nhóm SUV địa hình cỡ nhỏ. Tiểu Land Cruiser ngắn hơn đàn anh 350 mm, hẹp hơn 125 mm về chiều ngang.

Land Cruiser FJ đã có giá bán tại Thái Lan. Ảnh: Phong Vân.

Xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Đi kèm với khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp Super ECT cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD.

Xe vừa được công bố giá bán hơn 1,2 triệu Baht tại Thái. Ở Việt Nam, một số nhân viên tư vấn tại đại lý Toyota từng cho dự đoán mẫu xe cũng sớm đến Việt Nam vào quý II-III năm nay, với giá khoảng 1,8 tỷ đồng .

Nissan Kicks nâng cấp

Phiên bản nâng cấp của Nissan Kicks dự kiến được giới thiệu tại BIMS 2026. Đây là mẫu xe được tinh chỉnh từ bản thế hệ cũ P15, tương đương với chiếc Nissan Kait tại Brazil, không phải mẫu Nissan Kicks P16 tại Mỹ.

So với bản tiền nhiệm, Kicks 2026 trở nên trẻ trung hơn với cụm LED thanh mảnh ở đầu xe, lưới tản nhiệt kiểu mới.

Nissan Kicks 2026 mang thiết kế mới hẳn so với bản tiền nhiệm. Ảnh: Nissan.

Bên trong khoang lái, Nissan Kicks 2026 tại Thái Lan cũng được tinh chỉnh nhiều chi tiết. Dễ nhận ra là bảng táp lô tên mẫu SUV đã được thay đổi, các chi tiết ở cửa gió điều hòa được thay đổi trở nên mềm mại hơn, không còn được ốp các phần trang trí nổi. Trong khi ngoại hình thay đổi, sức mạnh của Nissan Kicks 2026 lại được giữ nguyên so với bản tiền nhiệm.

Xe sử dụng hệ truyền động e-Power, bao gồm máy xăng HR12DE 3 xy lanh, dung tích 1.2L, cho công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 103 Nm, hoạt động như một máy phát để nạp cho pin có dung lượng 2,06 kWh.

Nhiệm vụ truyền lực chính thuộc về motor điện công suất 136 mã lực, mô men xoắn 280 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 9,5 giây.

Mazda 6e

Mẫu sedan thuần điện của Mazda dự kiến được giới thiệu tại Thái Lan trong triển lãm ôtô Bangkok năm nay. Năm ngoái, mẫu xe cũng từng được giới thiệu dưới dạng concept. Năm nay, bản thương mại đã chính thức xuất hiện và dự kiến sớm được mở bán tại đất nước chùa vàng. Tại Trung Quốc, mẫu sedan này mang tên EZ-6.

Tại các thị trường như Trung Quốc hay châu Âu, Mazda 6e có sẵn hai phiên bản động cơ điện với công suất từ 244 đến 258 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm. Xe được trang bị pin 68,8 kWh cho phạm vi hoạt động 479 km (WLTP) hoặc pin 80 kWh cho phạm vi hoạt động 552 km (WLTP).

Mẫu xe từng được giới thiệu dưới dạng concept tại triển lãm ôtô Bangkok 2025. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra, xe còn có bản motor điện 254 mã lực, 290 Nm đi cùng bộ pin 78 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 560 km, hỗ trợ sạc nhanh giúp nạp lại 10-80% dung lượng trong 24 phút.

Hiện chưa rõ giá của Mazda 6e tại Thái dự kiến khoảng bao nhiêu. Trước đó khi ra mắt tại châu Âu, xe có giá cao nhất khoảng 54.600 USD . Với việc ra mắt tại Thái Lan, nhiều khả năng trong năm nay, mẫu sedan thuần điện cũng có thể được Mazda mang đến Việt Nam.