Rolls-Royce lùi bước khỏi lộ trình thuần điện

Hãng xe siêu sang Rolls-Royce đang điều chỉnh chiến lược điện hóa khi nhận thấy nhiều khách hàng của mình vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ động cơ đốt trong truyền thống, đặc biệt là cấu hình V12 đặc trưng.

Từng đặt mục tiêu trở thành thương hiệu xe thuần điện vào năm 2030, Rolls-Royce nay đã âm thầm rút lại kế hoạch này. Thay vào đó, hãng sẽ tiếp tục sản xuất các mẫu xe sử dụng động cơ xăng trong nhiều năm tới, phản ánh đúng nhu cầu thực tế từ nhóm khách hàng siêu giàu - những người sẵn sàng chi từ 400.000 USD trở lên cho mỗi chiếc xe và có tiếng nói quyết định đối với định hướng sản phẩm.

Khách hàng Rolls-Royce vẫn ưa chuộng động cơ xăng

Theo CEO Chris Brownridge, nhu cầu dành cho xe điện trong tệp khách hàng của Rolls-Royce không mang tính phổ quát. Ông chia sẻ: "Với mỗi khách hàng yêu thích xe điện, sẽ có một người không thích. Chúng tôi hiểu rằng một số khách hàng vẫn muốn động cơ V12. Đó là một phần lịch sử của chúng tôi".

Ngoại trừ Spectre, toàn bộ dải sản phẩm của Rolls-Royce như Phantom, Ghost và Cullinan đều được trang bị động cơ V12 twin-turbo 6.75L do BMW sản xuất.

Không chỉ là yếu tố truyền thống, động cơ V12 còn gắn liền với trải nghiệm cốt lõi mà Rolls-Royce mang lại. Khách hàng của hãng không tìm kiếm tốc độ vòng đua hay khả năng sạc nhanh, mà hướng tới cảm giác vận hành êm ái, uy nghi và sự "lướt đi" đặc trưng - điều mà các khối động cơ đốt trong dung tích lớn vẫn thể hiện rất rõ nét.

Dù vậy, Rolls-Royce cũng không hoàn toàn quay lưng với điện hóa. Mẫu coupe thuần điện Rolls-Royce Spectre ra mắt năm 2022 đã cho thấy tiềm năng của hệ truyền động điện trong phân khúc siêu sang, với khả năng vận hành mượt mà, yên tĩnh và phản hồi tức thì - những yếu tố phù hợp với triết lý "êm như bay" của thương hiệu.

Nhiều hãng xe cũng "giảm tốc" chiến lược điện hóa

Quyết định điều chỉnh chiến lược của Rolls-Royce không chỉ xuất phát từ thị hiếu khách hàng mà còn chịu tác động từ môi trường pháp lý. Việc các chính phủ tại nhiều thị trường lớn nới lỏng mục tiêu xe điện đã tạo thêm dư địa để hãng linh hoạt hơn trong kế hoạch sản phẩm. Với đặc thù là nhà sản xuất quy mô nhỏ, Rolls-Royce không bị ràng buộc bởi các quy định khắt khe như những hãng xe phổ thông.

Trước nhu cầu của khách hàng, Rolls-Royce đã hủy bỏ kế hoạch trở thành một hãng xe thuần điện 100% vào năm 2030, và vẫn phân phối song song các dòng sản phẩm thuần điện và động cơ đốt trong.

Mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng cũng giúp hãng dễ dàng thích ứng với nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng, thay vì phải chạy theo các mục tiêu sản lượng cố định. Ở thời điểm hiện tại, điều đó đồng nghĩa với việc Rolls-Royce sẽ duy trì song song cả xe thuần điện và động cơ xăng, thay vì chuyển đổi hoàn toàn sang một hướng duy nhất.

Xu hướng "giảm tốc" điện hóa không chỉ diễn ra tại Rolls-Royce. Nhiều thương hiệu xe cao cấp khác như Bentley, Porsche, Aston Martin hay Lamborghini cũng đã điều chỉnh lại lộ trình xe điện, cho thấy thực tế thị trường đang buộc các hãng phải cân bằng giữa tham vọng và nhu cầu thực tế của khách hàng.