Chi tiết sedan thuần điện BMW i3 50 xDrive vừa ra mắt

  • Thứ sáu, 20/3/2026 13:43 (GMT+7)
BMW i3 50 xDrive là mẫu sedan thuần điện đầu tiên được giới thiệu với nền tảng Neue Klasse, sở hữu sức mạnh tối đa 469 mã lực.

Sau thời gian dài thử nghiệm, BMW đã chính thức giới thiệu mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới - BMW i3. Tại thời điểm ra mắt toàn cầu, hãng chỉ giới thiệu duy nhất phiên bản cao cấp BMW i3 50 xDrive.
Về ngoại hình, BMW i3 thế hệ mới (NA0) lấy cảm hứng từ mẫu concept Vision Neue Klasse ra mắt vào năm 2023. Những đường nét thể thao đặc trưng của BMW được thể hiện rõ nét trong thiết kế "2.5-box".
Là sản phẩm thứ hai được phát triển từ nền tảng Neue Klasse, BMW i3 là một phương tiện "định nghĩa bởi phần mềm", kết hợp cùng hệ thống vận hành BMW eDrive thế hệ thứ 6 nhằm mang đến cho người lái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Phần đầu xe của BMW i3 nổi bật với thiết kế "four-eyed face" (4 mắt) đặc trưng của thương hiệu. Trong đó, lưới tản nhiệt cùng cụm đèn trước đã hợp nhất thành một dải sáng.
Tại thời điểm mở bán, BMW i3 có tổng cộng 11 màu sắc ngoại thất với các biến thể sơn thường (solid), sơn ánh kim và sơn nhám. Đặc biệt, mẫu EV này ra mắt với màu xanh độc quyền M Le Castellet Blue.
Xe có kích thước tổng thể 4.760 x 1.865 x 1.480 mm, trục cơ sở 2.897 mm. Thông số này giúp chiếc xe rộng rãi hơn BMW 3 Series sử dụng động cơ đốt trong (G20).
Mâm hợp kim 21 inch M 1067 M Aerodynamic trên BMW i3 được thiết kế tối ưu khí động học, vừa tăng tính thể thao vừa góp phần cải thiện hiệu suất vận hành.
Phần đuôi xe BMW i3 nổi bật với cụm đèn hậu dạng ngang mang hiệu ứng 3D, kết hợp các đường cắt xẻ cơ bắp và bộ khuếch tán phía dưới, tạo nên diện mạo mạnh mẽ hơn.
Tương tự các mẫu xe thuần điện khác, phần khoang hành lý nằm bên dưới nắp capo có dung tích khoảng 31 L, vốn chỉ sử dụng để chứa cáp sạc.
Thông số dung tích khoang hành lý phía sau vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, BMW i3 vẫn sẽ được trang bị tựa lưng hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40.
BMW i3 được trang bị Panoramic iDrive, hệ thống hiển thị và điều khiển thế hệ mới, tích hợp màn hình trải dài chân kính lái cùng giao diện số hóa thông minh, mang lại trải nghiệm trực quan và tập trung tối đa vào người lái.
Vô lăng BMW i3 được thiết kế hoàn toàn mới theo triết lý Shy Tech, tích hợp các nút điều khiển cảm ứng ẩn và phản hồi xúc giác, giúp thao tác trực quan mà vẫn đảm bảo người lái luôn tập trung vào đường.
Hệ thống đèn viền nội thất trên BMW i3 tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc tinh tế, có thể tùy chỉnh theo các chế độ My Modes, góp phần nâng cao cảm xúc và tính cá nhân hóa.
BMW cung cấp 3 gói phối màu nội thất gồm gói tiêu chuẩn Essential, Contemporary, BMW M Design World, BMW Individual và M Sport; đi kèm nhiều màu sắc và chất liệu độc đáo.
BMW i3 50 xDrive được trang bị 2 động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 469 mã lực và mô-men xoắn cực đại 645 Nm. Khả năng tăng tốc hay tốc độ tối đa vẫn chưa được hé lộ.
Hệ thống máy tính hiệu năng cao "Heart of Joy" đóng vai trò trung tâm điều khiển trải nghiệm vận hành trên BMW i3, cho khả năng xử lý nhanh gấp 10 lần, mang lại phản hồi chính xác và cảm giác lái mượt mà hơn.
BMW i3 hỗ trợ sạc nhanh DC 400 kW, cho phép xe di chuyển khoảng 400 km chỉ trong 10 phút nạp năng lượng. Quãng đường di chuyển tối đa trong 1 chu kỳ sạc lên đến 900 km.
BMW i3 sẽ được sản xuất tại nhà máy BMW Group Munich (Đức) kể từ tháng 8/2026, và những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý III năm nay. Tuy nhiên, mức giá của mẫu EV này vẫn chưa được BMW tiết lộ.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Xe điện BMW i3 hoàn toàn mới chính thức ra mắt

BMW i3 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của 3 Series sang kỷ nguyên điện hóa, với tầm hoạt động lên tới 900 km cùng nền tảng công nghệ Neue Klasse hoàn toàn mới.

43:2596 hôm qua

BMW đặt cược vào nền tảng Neue Klasse tại thị trường Trung Quốc

Với i3 và iX3, BMW kỳ vọng nền tảng Neue Klasse sẽ giúp hãng ổn định doanh số và lấy lại đà tăng trưởng tại Trung Quốc.

28:1672 hôm qua

SUV điện của BMW bất ngờ gây sốt

Mẫu SUV điện BMW iX3 đã gần như "cháy hàng" cho đến cuối năm nay, buộc BMW phải bổ sung ca làm việc thứ hai cho nhà máy để đáp ứng.

07:32 17/3/2026

Việt Hà

Ảnh: BMW

