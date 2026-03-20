Chi tiết sedan thuần điện BMW i3 50 xDrive vừa ra mắt

Sau thời gian dài thử nghiệm, BMW đã chính thức giới thiệu mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới - BMW i3. Tại thời điểm ra mắt toàn cầu, hãng chỉ giới thiệu duy nhất phiên bản cao cấp BMW i3 50 xDrive.
Về ngoại hình, BMW i3 thế hệ mới (NA0) lấy cảm hứng từ mẫu concept Vision Neue Klasse ra mắt vào năm 2023. Những đường nét thể thao đặc trưng của BMW được thể hiện rõ nét trong thiết kế "2.5-box".
Là sản phẩm thứ hai được phát triển từ nền tảng Neue Klasse, BMW i3 là một phương tiện "định nghĩa bởi phần mềm", kết hợp cùng hệ thống vận hành BMW eDrive thế hệ thứ 6 nhằm mang đến cho người lái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Phần đầu xe của BMW i3 nổi bật với thiết kế "four-eyed face" (4 mắt) đặc trưng của thương hiệu. Trong đó, lưới tản nhiệt cùng cụm đèn trước đã hợp nhất thành một dải sáng.
Tại thời điểm mở bán, BMW i3 có tổng cộng 11 màu sắc ngoại thất với các biến thể sơn thường (solid), sơn ánh kim và sơn nhám. Đặc biệt, mẫu EV này ra mắt với màu xanh độc quyền M Le Castellet Blue.
Xe có kích thước tổng thể 4.760 x 1.865 x 1.480 mm, trục cơ sở 2.897 mm. Thông số này giúp chiếc xe rộng rãi hơn BMW 3 Series sử dụng động cơ đốt trong (G20).
Mâm hợp kim 21 inch M 1067 M Aerodynamic trên BMW i3 được thiết kế tối ưu khí động học, vừa tăng tính thể thao vừa góp phần cải thiện hiệu suất vận hành.
Phần đuôi xe BMW i3 nổi bật với cụm đèn hậu dạng ngang mang hiệu ứng 3D, kết hợp các đường cắt xẻ cơ bắp và bộ khuếch tán phía dưới, tạo nên diện mạo mạnh mẽ hơn.
Tương tự các mẫu xe thuần điện khác, phần khoang hành lý nằm bên dưới nắp capo có dung tích khoảng 31 L, vốn chỉ sử dụng để chứa cáp sạc.
Thông số dung tích khoang hành lý phía sau vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, BMW i3 vẫn sẽ được trang bị tựa lưng hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40.
BMW i3 được trang bị Panoramic iDrive, hệ thống hiển thị và điều khiển thế hệ mới, tích hợp màn hình trải dài chân kính lái cùng giao diện số hóa thông minh, mang lại trải nghiệm trực quan và tập trung tối đa vào người lái.
Vô lăng BMW i3 được thiết kế hoàn toàn mới theo triết lý Shy Tech, tích hợp các nút điều khiển cảm ứng ẩn và phản hồi xúc giác, giúp thao tác trực quan mà vẫn đảm bảo người lái luôn tập trung vào đường.
Hệ thống đèn viền nội thất trên BMW i3 tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc tinh tế, có thể tùy chỉnh theo các chế độ My Modes, góp phần nâng cao cảm xúc và tính cá nhân hóa.
BMW cung cấp 3 gói phối màu nội thất gồm gói tiêu chuẩn Essential, Contemporary, BMW M Design World, BMW Individual và M Sport; đi kèm nhiều màu sắc và chất liệu độc đáo.
BMW i3 50 xDrive được trang bị 2 động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 469 mã lực và mô-men xoắn cực đại 645 Nm. Khả năng tăng tốc hay tốc độ tối đa vẫn chưa được hé lộ.
Hệ thống máy tính hiệu năng cao "Heart of Joy" đóng vai trò trung tâm điều khiển trải nghiệm vận hành trên BMW i3, cho khả năng xử lý nhanh gấp 10 lần, mang lại phản hồi chính xác và cảm giác lái mượt mà hơn.
BMW i3 hỗ trợ sạc nhanh DC 400 kW, cho phép xe di chuyển khoảng 400 km chỉ trong 10 phút nạp năng lượng. Quãng đường di chuyển tối đa trong 1 chu kỳ sạc lên đến 900 km.
BMW i3 sẽ được sản xuất tại nhà máy BMW Group Munich (Đức) kể từ tháng 8/2026, và những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý III năm nay. Tuy nhiên, mức giá của mẫu EV này vẫn chưa được BMW tiết lộ.
