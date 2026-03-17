SUV điện của BMW bất ngờ gây sốt

Mẫu SUV điện BMW iX3 đã gần như "cháy hàng" cho đến cuối năm nay, buộc BMW phải bổ sung ca làm việc thứ hai cho nhà máy để đáp ứng.

Theo Carscoops, BMW iX3 thế hệ thứ hai ra mắt cách đây 6 tháng và đang nhận được sự quan tâm đáng kể. Nhu cầu lớn đến mức BMW gần đây đã thông báo bổ sung ca làm việc thứ hai tại nhà máy Debrecen (Hungary), nơi hãng xe Đức đang cho sản xuất mẫu SUV điện.

Trong một cuộc họp, CEO Oliver Zipse nhấn mạnh quá trình sản xuất BMW iX3 đang được đẩy mạnh tại nhà máy ở Hungary, sẵn sàng phục vụ các đợt giao hàng đầu tiên cho khách hàng châu Âu.

"BMW iX3 gần như 'cháy hàng' cho đến cuối năm nay", CEO BMW chia sẻ, đồng thời tiết lộ mẫu SUV điện đang được ưa chuộng bởi cả khách hàng cá nhân lẫn khách mua là doanh nghiệp.

Vị này cho biết BMW đã nhận hơn 50.000 đơn đặt cọc cho iX3 thế hệ mới. Đây là một con số ấn tượng dành cho mẫu xe điện đầu tiên sử dụng kiến trúc Neue Klasse, đại diện cho chương điện hóa tiếp theo của thương hiệu BMW.

Chuyên trang Carscoops lưu ý khi hoạt động hết công suất, nhà máy BMW ở Debrecen sẽ có thể xuất xưởng đến 150.000 xe BMW iX3 mỗi năm.

Cần lưu ý rằng cơn sốt của BMW iX3 diễn ra khi mẫu SUV thuần điện vẫn chỉ có một phiên bản được trình làng.

Mang tên iX3 50 xDrive, mẫu SUV điện sở hữu cấu hình 2 motor điện, cho công suất tối đa 463 mã lực, mô-men xoắn cực đại 645 Nm. Gói pin dung lượng 108 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 805 km/lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa 400 kW.

Về lâu dài, 50 xDrive sẽ trở thành phiên bản tầm trung của BMW iX3. Mẫu SUV điện sẽ có thêm các phiên bản thấp hơn gồm 40 và 40 xDrive, dự kiến trang bị gói pin nhỏ hơn và giá bán cũng dễ tiếp cận hơn.

Phiên bản cao cấp nhất nhiều khả năng sẽ là M60, được dự báo sở hữu mức công suất đầu ra tối đa hơn 600 mã lực nhờ nâng cấp motor điện. Theo BMW Blog, BMW iX3 cũng có thể được bổ sung một phiên bản M vào cuối năm 2027, sở hữu công suất vượt ngưỡng 800 mã lực.

Các nguồn tin xác nhận BMW sẽ cho sản xuất iX3 ở cả Trung Quốc và Mexico. Động thái này giúp hãng xe Đức cải thiện sản lượng, đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu dành cho mẫu SUV điện.