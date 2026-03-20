Lamborghini vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với bức tranh trái chiều: doanh thu đạt kỷ lục nhưng lợi nhuận suy giảm do tác động từ thuế quan, biến động tiền tệ và chi phí liên quan đến việc hủy bỏ kế hoạch xe thuần điện đầu tiên.

Lợi nhuận của Lamborghini giảm mạnh trong 2025

Doanh thu của Lamborghini tăng 3,3% lên 3,2 tỷ Euro ( 3,7 tỷ USD ), trong khi lượng xe bàn giao đạt mức cao nhất lịch sử với 10.747 chiếc. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 768 triệu Euro, thấp hơn đáng kể so với mức 835 triệu Euro của năm 2024.

Mặc dù đạt kỷ lục bàn giao 10.747 chiếc vào năm 2025, Lamborghini vẫn phải đối mặt với tình trạng lợi nhuận sụt giảm do thuế quan và đặc biệt là chi phí khi thương hiệu hủy bỏ dự án xe thuần điện dựa trên concept Lanzador.

Theo CEO Stephan Winkelmann, thuế nhập khẩu của Mỹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến cả doanh số lẫn biên lợi nhuận tại thị trường lớn nhất của hãng. Dù thương hiệu đã tăng giá bán trong năm qua, mức điều chỉnh này vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí thuế quan.

Ông cũng khẳng định hãng không có kế hoạch tiếp tục tăng giá trong năm nay vì điều đó "không hỗ trợ thị trường vào thời điểm hiện tại". Biên lợi nhuận hoạt động của hãng giảm từ 27% năm 2024 xuống còn 24% trong năm 2025. Để giảm thiểu áp lực bên ngoài, hãng siêu xe Italy đẩy mạnh kiểm soát chi phí và gia tăng doanh số các mẫu xe giá trị cao.

Để tối ưu lợi nhuận, Lamborghini tập trung vào các sản phẩm đầu bảng như Revuelto và đặc biệt là giới thiệu chương trình cá nhân hóa Ad Personam, vốn sẽ tạo ra những chi tiết độc đáo thể hiện cái tôi của chủ nhân trên chiếc siêu xe.

Đáng chú ý là mẫu siêu xe đầu bảng Lamborghini Revuelto có giá khoảng 515.000 Euro ( 590.000 USD ), cùng với nhu cầu cá nhân hóa xe từ khách hàng tăng mạnh khi gần như tất cả xe giao trong năm 2025 đều có ít nhất một chi tiết tùy biến riêng.

Lamborghini đối mặt với năm 2026 đầy biến động

Dù vậy, triển vọng năm 2026 vẫn chưa rõ ràng. Ông Winkelmann cho biết còn quá sớm để đưa ra dự báo, trong bối cảnh nhiều bất ổn như xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung dầu và logistics, đồng thời có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phân khúc xe sang - vốn mang lại biên lợi nhuận cao.

Bàn cờ địa chính trị Trung Đông ngày càng phức tạp cũng là một yếu tố khiến thành tích năm 2026 trở nên khó dự đoán hơn bao giờ, khi các tuyến đường vận chuyển cũng như thị trường của Lamborghini đều có khả năng bị ảnh hưởng.

Ở khía cạnh chiến lược sản phẩm, Lamborghini đã gây chú ý khi hủy bỏ kế hoạch ra mắt xe thể thao thuần điện vào năm 2030, với lý do nhu cầu yếu và lo ngại về hiệu quả đầu tư.

Theo CEO của hãng, "sự kháng cự với xe điện đã gia tăng đáng kể trên toàn cầu trong phân khúc của chúng tôi". Ông cho biết nhiều khách hàng đã thử xe điện nhưng trải nghiệm chưa đáp ứng kỳ vọng.

Thay vì xe điện, Lamborghini sẽ phát triển siêu xe hybrid mới

Dù vậy, Lamborghini vẫn tiếp tục đầu tư vào công nghệ xe điện nội bộ nhằm sẵn sàng cho khả năng thay đổi nhu cầu trong thập kỷ tới. Ông nói thêm: "Hiện tại tôi chưa thấy xu hướng đó, và cũng chưa thấy trong tương lai gần".

Thay vì theo đuổi xe thuần điện, Lamborghini sẽ tập trung vào xe hybrid. Hãng dự kiến giới thiệu mẫu PHEV mới mang tên Lamborghini Lanzador vào năm 2030. Đây sẽ là mẫu grand tourer cấu hình 2+2, bổ sung vào danh mục hiện đã được hybrid hóa.

Trong khi đó, đối thủ Ferrari dự kiến sẽ ra mắt mẫu xe điện đầu tiên vào tháng 5/2026, với mục tiêu xe thuần điện chiếm 20% danh mục sản phẩm vào năm 2030. Nhưng trước mắt, thương hiệu này đang vướng tranh chấp tên gọi "Luce" với Mazda tại thị trường Nhật Bản.