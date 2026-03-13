Lamborghini để ngỏ khả năng phát triển thêm siêu xe off-road

CEO Lamborghini cho biết hãng để ngỏ khả năng phát triển thêm các siêu xe off-road trong tương lai, sau thành công toàn cầu của Lamborghini Huracan Sterrato.

CEO Stephan Winkelmann cho biết Lamborghini có thể tiếp tục phát triển những mẫu siêu xe mang phong cách off-road trong tương lai, sau thành công của phiên bản giới hạn Huracan Sterrato vào năm 2023.

Siêu xe off-road Lamborghini Huracan Sterrato được đón nhận

Chia sẻ với CarExpert, ông Winkelmann cho rằng dòng xe như Huracan Sterrato vẫn còn nhiều tiềm năng trong danh mục sản phẩm của Lamborghini, đặc biệt khi thương hiệu này vừa ghi nhận năm thứ 5 liên tiếp đạt doanh số toàn cầu kỷ lục vào năm 2025.

Lamborghini Huracan Sterrato là siêu xe đầu tiên được thương hiệu "nâng gầm" theo phong cách của những mẫu xe đua Rally, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 1.499 chiếc toàn cầu.

Tên gọi Sterrato trong tiếng Italy có nghĩa là "đường đất". Mẫu xe này được phát triển từ siêu xe Lamborghini Huracán nhưng được tinh chỉnh mạnh để phù hợp với phong cách việt dã. Xe sử dụng lốp địa hình của Bridgestone, khoảng sáng gầm đạt 162 mm - cao hơn 44 mm so với bản tiêu chuẩn, cùng hệ thống treo hành trình dài hơn và chiều rộng cơ sở tăng lên.

Dù mang nhiều chi tiết thiết kế phục vụ off-road như ốp vòm bánh mở rộng, Lamborghini Huracan Sterrato vẫn giữ hiệu năng của một siêu xe khi trang bị động cơ xăng V10 hút khí tự nhiên 5.2L, sản sinh công suất 610 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 3,4 giây.

Đối thủ trực tiếp của Lamborghini Huracan Sterrato là Porsche 911 Dakar. Mẫu xe thể thao gầm cao này được sản xuất giới hạn 2.500 chiếc và có giá khởi điểm tại Việt Nam từ 15,29 tỷ đồng .

Lamborghini Huracan Sterrato gần như chỉ có một đối thủ trực tiếp là Porsche 911 Dakar, mẫu xe được sản xuất trong giai đoạn 2023 - 2024 với triết lý tương tự, bao gồm hệ thống treo off-road, khoảng sáng gầm cao hơn và ngoại hình hầm hố. Porsche được cho là đang phát triển thế hệ tiếp theo của 911 Dakar với hệ truyền động hybrid.

Tương lai của siêu xe mang phong cách off-road

Khi được hỏi liệu Lamborghini có đang phát triển thêm những mẫu xe tương tự Huracan Sterrato hay không, CEO Stephan Winkelmann cho biết cánh cửa vẫn để ngỏ. Ông nói: "Điều đó còn phụ thuộc vào việc chúng tôi có đủ nguồn lực để thực hiện hay không. Nhưng trọng tâm chính vẫn là những phiên bản coupe, mui trần và hiệu năng cao - đó vẫn là triết lý cốt lõi của chúng tôi".

So với những biến thể khác, Lamborghini Huracan Sterrato sở hữu thiết kế việt dã với khoảng sáng gầm lớn, lốp đa địa hình cùng nhiều trang bị và tùy chọn phục vụ cho trải nghiệm off-road.

Theo ông Winkelmann, Sterrato là dự án mà ông đã muốn thực hiện từ hơn một thập kỷ trước. Mẫu xe này cuối cùng được ra mắt vào giai đoạn cuối vòng đời của Huracán và nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ thị trường toàn cầu.

Ông cho biết thêm: "Thành công của Sterrato mang tính toàn cầu. Đây là một trong những dự án tôi luôn muốn làm từ hơn 10 năm trước. Khi cuối cùng chúng tôi thực hiện nó vào cuối vòng đời Huracán, kết quả thật sự rất thú vị và thành công. Hiện chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng cũng không thể nói trước điều gì".

Trái tim của siêu xe này là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L mạnh 610 mã lực. Thế hệ tiếp theo của Lamborghini Huracán Sterrato có thể chỉ được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L cùng công nghệ hybrid.

Lamborghini Huracán Sterrato ra mắt đúng vào giai đoạn dòng Huracán chuẩn bị kết thúc vòng đời, khi thương hiệu thay thế mẫu xe này bằng Temerario, mẫu siêu xe mới sử dụng động cơ V8 twin-turbo 4.0L kết hợp công nghệ hybrid.

Lamborghini mở rộng dải sản phẩm điện hóa

Thực tế, thương hiệu này từng bước chân vào thế giới off-road từ rất sớm với mẫu Lamborghini LM002 trong giai đoạn 1986 - 1993. Ban đầu được phát triển như một phương tiện quân sự, LM002 sử dụng động cơ V12 dung tích 5.2L lấy từ siêu xe Countach.

Thay vì cấu hình thuần điện như concept, phiên bản thương mại của Lamborghini Lanzador sẽ được trang bị cơ cấu PHEV với thiết kế của một chiếc coupe 4 cửa gầm cao.

Sau đó, hãng quay lại phân khúc SUV với Lamborghini Urus ra mắt năm 2017. Mẫu xe này sử dụng nền tảng chung với các mẫu SUV hạng sang như Bentley Bentayga, Audi Q7, Audi Q8 và Porsche Cayenne.

Trong chiến lược sản phẩm tương lai, Lamborghini cũng xác nhận sẽ bổ sung mẫu xe thứ 4 vào năm 2029, bên cạnh Urus, Temerario và Revuelto. Mẫu xe mới dự kiến là một chiếc coupe 2+2 gầm cao, phát triển từ concept Lanzador. Dù ra mắt dưới dạng một chiếc xe thuần điện, phiên bản thương mại dự kiến sẽ sử dụng hệ truyền động PHEV.