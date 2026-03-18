Tranh chấp tên gọi siêu xe điện Ferrari Luce có diễn biến mới

Ferrari khẳng định nắm quyền toàn cầu đối với tên "Ferrari Luce", trong khi động thái của Mazda làm dấy lên nguy cơ tranh chấp thương hiệu quanh mẫu EV đầu tiên của hãng siêu xe Italy.

Sau khi Mazda nộp lại đơn đăng ký thương hiệu "Luce", Ferrari đã chính thức lên tiếng, khẳng định hãng nắm giữ quyền sử dụng tên gọi "Ferrari Luce" trên phạm vi toàn cầu, bất chấp việc hãng xe Nhật Bản từng sử dụng "Luce" trong nhiều thập kỷ.

Ferrari khẳng định quyền sử dụng tên gọi "Luce"

Thông tin Mazda tái đăng ký "Luce" - cái tên từng gắn liền với nhiều thế hệ sedan của hãng - đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch đặt tên cho mẫu xe điện của Ferrari tại một số thị trường, trong đó có Nhật Bản.

Ferrari Luce là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu đến từ Maranello (Italy). Trước đây, mẫu xe này từng được ông John Elkann, chủ tịch của Ferrari, gọi là Elettrica.

Ferrari cho biết: "Chúng tôi nắm giữ quyền sử dụng thương hiệu 'Ferrari Luce' trên phạm vi quốc tế, dựa trên việc đăng ký theo luật quốc tế. Như thường lệ, chúng tôi đã tiến hành các bước tra cứu trước đó và không phát hiện bất kỳ quyền sở hữu nào từ bên thứ ba còn hiệu lực có thể gây xung đột".

Một nguồn tin thân cận với hãng xe Italy cho biết thêm, các quyền sở hữu trước đây của những thương hiệu khác, bao gồm cả Mazda, dường như đã hết hiệu lực vào thời điểm hãng tiến hành đăng ký.

Ferrari đã chính thức chốt tên gọi “Luce” vào thời điểm giới thiệu thiết kế nội thất, vốn diễn ra vào đầu tháng 2/2026. Chỉ vài tuần sau đó, Mazda đã âm thầm đăng ký thương hiệu tên gọi này, vốn được sử dụng đối với dòng sedan cỡ lớn tại thị trường nội địa.

Ferrari tiết lộ tên gọi "Luce" vào ngày 9/2 khi hé lộ nội thất mẫu xe điện sắp ra mắt, đồng thời nộp đơn đăng ký thương hiệu tại Italy trong cùng ngày. Đến ngày 4/3, Mazda nộp đơn đăng ký "Luce" tại Nhật Bản, làm dấy lên suy đoán về khả năng cạnh tranh quyền sử dụng tên gọi này.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mazda có ý định tranh chấp trực tiếp với Ferrari hay chỉ nhằm bảo vệ tên gọi cho các kế hoạch trong tương lai. Đáng chú ý, hãng đã đăng ký tên "Ferrari Luce" thay vì chỉ "Luce", tương tự cách hãng từng sử dụng các tên gọi như "Ferrari California".

Hết dời lịch ra mắt, Ferrari Luce lại gặp "vận rủi" với tên gọi

Dự án xe điện đầu tiên của Ferrari đã gặp không ít thách thức. Vào đầu năm 2025, thương hiệu dự kiến ra mắt mẫu EV này vào ngày 9/10 trong sự kiện Capital Markets Day. Thay vào đó, quá trình ra mắt mẫu siêu xe này phải đi qua từng bước như giới thiệu "trái tim công nghệ" vào năm ngoái, và chỉ mới vừa đây, hé lộ thiết kế nội thất.

Trong kỷ nguyên mà các nhà sản xuất ôtô điện ngày càng phụ thuộc vào bên thứ ba, Ferrari chọn con đường đầy thách thức: phát triển toàn bộ thành phần chủ chốt - từ module pin, động cơ điện, bộ biến tần cho tới trục truyền động - ngay tại Maranello.

Theo thông tin từ thương hiệu, Ferrari Luce sẽ được trang bị 4 động cơ điện, cho khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong khoảng 2,5 giây và tốc độ tối đa 310 km/h. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 122 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 530 km và hỗ trợ sạc nhanh công suất 350 kW.

Ferrari cũng phải rút lại những dự đoán đầy lạc quan về doanh số mẫu xe thuần điện này. Vào năm 2022, hãng từng tuyên bố 40% số xe bán ra vào năm 2030 sẽ là xe thuần điện. Trước đà chững lại của thị trường EV toàn cầu, thương hiệu kỳ vọng 40% doanh số sẽ đến từ xe sử dụng động cơ đốt trong, 40% từ xe hybrid và chỉ 20% từ xe thuần điện.

Thương hiệu đã tạo ra chiếc xe điện hiện đại nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô toàn cầu với Ferrari Luce, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: ai sẽ sẵn sàng mua một chiếc Ferrari không có tiếng động cơ?

Tranh chấp tên gọi "Luce" giữa Ferrari và Mazda vẫn còn để ngỏ, nhưng nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những vụ tranh chấp thương hiệu đáng chú ý trong ngành công nghiệp ôtô thời gian tới. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp là Lamborghini đã chính thức hủy bỏ dự án EV từ concept Lanzador, và được thay thế bằng một siêu xe coupe 2+2 gầm cao sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV).