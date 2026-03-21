Xe điện Xiaomi lại gây sốt

Bản nâng cấp xe điện Xiaomi SU7 nhanh chóng thu về doanh số ấn tượng chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Ngày 19/3 vừa qua, Xiaomi Auto chính thức ra mắt bản nâng cấp dành cho sedan điện Xiaomi SU7. Mẫu xe tiếp tục gây sốt tại thị trường Trung Quốc khi Xiaomi xác nhận đã bán thành công tổng cộng 15.000 xe chỉ trong 34 phút.

Trong lần nâng cấp này, Xiaomi SU7 vẫn có 3 phiên bản, gồm Standard, Pro và Max, giá bán dao động 219.900-303.900 NDT, tương đương 31.870- 43.950 USD ). Khách hàng đặt cọc 5.000 NDT (khoảng 725 USD ) và có thể chỉnh sửa đặt cọc cho đến ngày 22/3.

Xiaomi SU7 2026 sở hữu phần lưới tản nhiệt được thiết kế lại, tích hợp radar sóng mm và hệ thống rửa áp lực cao tại camera trước và sau.

Tất cả phiên bản Xiaomi SU7 đều được trang bị động cơ V6s Plus, được công bố mức hiệu suất truyền tải năng lượng 94%.

Phiên bản Max có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,08 giây, tốc độ tối đa 265 km/h. Phạm vi hoạt động tối đa theo CLTC là 720 km ở bản Standard, 902 km trên bản Pro và 835 km ở bản Max.

Kiến trúc điện áp cao SiC 752 V có mặt trên phiên bản Standard và Pro. Riêng phiên bản Max xây dựng trên kiến trúc điện 897 V cho phép bổ sung 670 km phạm vi di chuyển chỉ với 15 phút sạc, hoặc nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 12 phút.

Bên cạnh bản nâng cấp dành cho SU7, Xiaomi cũng tiếp tục mở rộng danh mục xe điện của hãng.

Theo Car News China, Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt phiên bản hiệu năng cao GT dành cho SUV điện Xiaomi YU7, công suất đầu ra tối đa 990 mã lực và phạm vi hoạt động tối đa 705 km theo chuẩn CLTC.