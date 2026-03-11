Phần 'lỗ mũi' trên nắp ca-pô Xiaomi SU7 Ultra không còn vô dụng

Những nâng cấp miễn phí mà Xiaomi thực hiện sẽ giúp các khe gió trên nắp ca-pô Xiaomi SU7 Ultra thực sự có tác dụng, thay vì chỉ đóng vai trò trang trí.

Theo Car News China, Xiaomi đã chính thức mở đặt lịch nâng cấp miễn phí cho các mẫu Xiaomi SU7 Ultra trang bị nắp ca-pô sợi carbon với 2 khe hút gió cỡ lớn.

Trang bị này là tùy chọn trên mẫu sedan điện hiệu năng cao, có giá 42.000 NDT - tương đương khoảng 6.100 USD - nhưng từng bị cho là chỉ có tính thẩm mỹ mà không mang lại quá nhiều lợi ích khí động học.

Nguồn tin từ IT Home cho hay trong đợt nâng cấp miễn phí, Xiaomi sẽ lắp đặt thêm 2 cánh gió khí động học bên trong 2 “lỗ mũi” trên nắp ca-pô của SU7 Ultra. Động thái này giúp trang bị nói trên không còn “vô dụng” trong mắt người dùng, có thể giúp tối ưu hóa độ ổn định của xe ở tốc độ cao.

Đợt nâng cấp sẽ nhắm đến sửa đổi cấu trúc bên trong của các ống dẫn khí phía trước. Các cánh hướng dòng mới sẽ hoạt động song song với lưới tản nhiệt chủ động của xe, thực hiện điều tiết luồng không khí đến khoang phía trước một cách thông minh.

Tài liệu kỹ thuật cho thấy Xiaomi SU7 Ultra sẽ kích hoạt hệ thống trên khi người lái chuyển sang chế độ Track Mode, hoặc khi tốc độ xe vượt quá 150 km/h. Bằng cách điều hướng luồng không khí chính xác hơn, thay đổi này làm tăng tổng lực ép cho xe, dù Xiaomi vẫn lưu ý rằng điều này sẽ khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng nhẹ.

Một vài chủ xe cho biết sau khoảng 2-3 giờ lắp đặt, đã xuất hiện những thay đổi có thể quan sát được bên trong 2 “lỗ mũi” của nắp ca-pô sợi carbon.

Hai chi tiết khe gió trên nắp ca-pô Xiaomi SU7 Ultra từng bị "bóc" là chỉ nhằm mục đích trang trí. Ảnh: Xiaomi.

Hồi năm 2025, những tranh cãi đã nổ ra xung quanh hiệu quả hoạt động của các “lỗ mũi” này trên Xiaomi SU7 Ultra, thậm chí dẫn đến nhiều tranh chấp pháp lý có liên quan.

Nhiều khách hàng phản ánh trang bị này về cơ bản chỉ mang tính trang trí, dù Xiaomi quảng bá mẫu xe có “lỗ mũi” là bản sao hiệu năng cao của nguyên mẫu Nürburgring, với ống dẫn khí kép phụ trách chức năng làm mát cho bánh xe và pin.

Tuy nhiên, nhiều cuộc “mổ xẻ” độc lập sau đó cho thấy không có kênh dẫn khí nào tồn tại phía trong. Điều này được đánh giá đã tạo ra cuộc khủng hoảng niềm tin khá lớn trong số hơn 400 chủ xe Xiaomi SU7 Ultra, những người đã chi hàng chục nghìn NDT để nâng cấp nắp ca-pô sợi carbon.

Tháng 10/2025, tòa án Tô Châu ra phán quyết xử thua Xiaomi trong một vụ kiện với cáo buộc quảng cáo sai sự thật, yêu cầu hãng xe điện này phải bồi thường gấp 3 lần thiệt hại.

Đến tháng 2/2026, Xiaomi lại giành chiến thắng trong vụ kiện khác, nơi tòa án phán quyết rằng các thuật ngữ tiếp thị kiểu “luồng khí hiệu quả cao” là không sai về mặt kỹ thuật.

Đợt nâng cấp mới nhất từ Xiaomi, theo Car News China, dường như là động thái để tránh vướng phải các vụ kiện tương tự trong tương lai.

Xiaomi SU7 Ultra là mẫu xe điện hiệu năng cao. Ảnh: Xiaomi.

Xiaomi SU7 Ultra là biến thể hiệu năng cao của sedan điện SU7, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD cùng thiết lập 3 motor điện, cho công suất tối đa 1.526 mã lực. Xe được trang bị bộ pin với công nghệ tối ưu hóa cho tốc độ xả cao, phù hợp điều kiện vận hành trên đường đua.

Tác động cụ thể đến phạm vi hoạt động sau nâng cấp hệ thống cánh gió là chưa được định lượng, nhưng Xiaomi công bố SU7 Ultra nguyên bản có thể vận hành trên quãng đường 600 km sau mỗi lần sạc đầy.

Ban đầu, Xiaomi SU7 Ultra có giá bán đến 814.900 NDT (tương đương 118.500 USD ) tại thời điểm ra mắt, nhưng giá bán chính thức lại chỉ ở mức 529.900 NDT (tương đương 77.055 USD ).

Xiaomi SU7 Ultra được định vị là một mẫu xe hiệu năng cao, cạnh tranh trực tiếp với Zeekr 001 FR và Porsche Taycan Turbo GT. Theo báo cáo công bố hồi đầu năm, doanh số tháng 1/2026 của Xiaomi SU7 Ultra là 45 xe.