Làm xe điện nhiều năm, bây giờ hãng này mới có lãi

Từng được xem là hãng xe điện kỳ lân, có khả năng đe dọa BYD hay Tesla, đến nay, hãng xe điện Trung Quốc này mới có kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận lần đầu tiên.

Hãng xe điện Xpeng vừa chính thức công bố báo cáo tài chính năm 2025 với những con số tăng trưởng đầy ấn tượng. Nhờ doanh số bán hàng bùng nổ, hãng xe có trụ sở tại Quảng Châu đã ghi nhận mức giảm lỗ ròng lên tới 80,3% so với năm trước đó, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình tiến tới điểm hòa vốn toàn diện.

Trong năm 2025, Xpeng đã bàn giao tổng cộng 429.445 ôtô trên toàn cầu, tăng trưởng mạnh mẽ 125,9%. Riêng tại thị trường nội địa Trung Quốc, hãng tiêu thụ được 383.873 chiếc, tăng 119,4%.

"Sự tăng trưởng này gắn liền với việc ra mắt thành công các mẫu ôtô mới như minivan Xpeng X9, sedan P7 mới và crossover G7" đại diện hãng đã chia sẻ trong bản tóm tắt vận hành ngày 20/3.

Nhờ những kết quả kinh doanh tích cực này, Xpeng đã thực hiện một cuộc cắt giảm lỗ ngoạn mục khi lỗ ròng giảm từ 5,79 tỷ NDT xuống chỉ còn 1,14 tỷ NDT (tương đương 170 triệu USD ). Nếu xét theo chỉ số phi GAAP, mức lỗ thực tế còn thấp hơn nhiều, chỉ ở ngưỡng 460 triệu NDT.

Mẫu xe điện "bay" của Xpeng từng gây xôn xao tại triển lãm ôtô quốc tế. Ảnh: Phong Vân.

Điểm sáng lớn nhất chính là cột mốc lịch sử tại quý IV năm 2025 khi Xpeng lần đầu tiên có lãi ròng theo quý với 380 triệu NDT, lật ngược hoàn toàn tình thế so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh việc tự sản xuất, Xpeng còn thu về lợi nhuận nhờ việc chia sẻ công nghệ cho tập đoàn Volkswagen.

Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2026, hãng đang phải đối mặt với thách thức chung của thị trường khi doanh số 2 tháng đầu năm sụt giảm 49,5% do các chính sách trợ giá xe năng lượng mới tại Trung Quốc dần hết hiệu lực.

Để duy trì đà tăng trưởng, Xpeng đang đặt kỳ vọng vào mẫu SUV flagship cỡ lớn mang tên Xpeng GX vừa được đưa vào sản xuất hàng loạt. Với tiềm lực tài chính đã ổn định hơn, Xpeng được dự báo sẽ sớm đạt trạng thái có lãi cả năm trong tương lai gần.