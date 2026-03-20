Mazda CX-5 có thể thêm bản địa hình

Nhân sự cấp cao của Mazda để ngỏ khả năng ra mắt một phiên bản địa hình của Mazda CX-5, cạnh tranh trực tiếp Subaru Forester Wilderness và Hyundai Tucson XRT.

Theo Carscoops, dòng Mazda CX-5 thế hệ mới dường như vẫn đang được mở rộng. Một phiên bản trang bị động cơ hybrid đang được phát triển, nhưng Mazda nhiều khả năng còn đang trong quá trình phát triển thêm một phiên bản địa hình dành cho CX-5.

Một kỹ sư cấp cao của Mazda tiết lộ hãng đang theo dõi sát phản ứng từ khách hàng trước khi quyết định bổ sung một phiên bản CX-5 mạnh mẽ hơn, phù hợp cho nhu cầu di chuyển địa hình.

Phiên bản này sẽ cạnh tranh trực tiếp Subaru Forester Wilderness và Hyundai Tucson XRT. Đây là 2 mẫu SUV hướng đến phong cách off-road đang dần trở nên phổ biến tại nhiều thị trường quốc tế.

Trao đổi với trang tin Car Sales của Australia, ông Koichiro Yamaguchi - người đứng đầu nhóm phát triển Mazda CX-5 - chưa thể xác nhận sự hiện diện của Mazda CX-5 bản địa hình, nhưng đồng thời đã không hoàn toàn phủ nhận.

"Hiện tại chúng tôi chưa có những tùy chọn như vậy. Mazda muốn theo dõi phản hồi của khách hàng một cách rất cẩn thận về những phiên bản tương lai mà họ kỳ vọng sẽ có ở CX-5", ông Koichiro Yamaguchi chia sẻ.

Mazda hiện sở hữu một dòng xe khác mang tên Mazda CX-50, về cơ bản là một mẫu xe bền bỉ kiểu off-road mà người dùng kỳ vọng. Tuy nhiên, Mazda CX-50 chỉ được phát triển dành riêng cho khách hàng Mỹ, do đó không phải thị trường quốc tế nào cũng góp mặt.

Chẳng hạn, Mazda CX-50 đang không được bán tại Australia. Trong trường hợp hãng xe Nhật Bản có kế hoạch đưa CX-50 sang xứ sở chuột túi, quy trình chuyển đổi tay lái nghịch sẽ cần được tính tới - điều Mazda chưa sẵn sàng trong thời điểm này.

Mazda CX-50 sở hữu ngoại hình có phần cứng cáp hơn so với mẫu xe "anh em" Mazda CX-5. Ảnh: Mazda.

Tuy vậy, khách hàng Australia dường như thực sự dành nhiều quan tâm cho Mazda CX-50. Chia sẻ với CarExpert hồi năm 2024, giám đốc Marketing của Mazda Australia từng khẳng định thị trường xứ sở chuột túi rất kỳ vọng vào sự xuất hiện của Mazda CX-50.

Chuyên trang Carscoops nhận định giải pháp đơn giản hơn dành cho Mazda ở thời điểm hiện tại có lẽ không phải là "hoán đổi" vị trí vô lăng cho phù hợp với các thị trường tay lái nghịch.

Thay vào đó, việc bổ sung bộ nâng gầm, bộ lốp địa hình hay vài tấm ốp thân xe hầm hố sẽ tạo ra sự khác biệt cho thế hệ mới của Mazda CX-5 - mẫu SUV cỡ C chuẩn bị chính thức có mặt ở Australia trong thời gian tới.

Xét cho cùng, Mazda CX-50 chia sẻ phần lớn chi tiết với "đàn em" Mazda CX-5, chỉ có ngoại hình ghi nhận vài điểm khác biệt.