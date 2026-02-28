Cách 'bảo bối' Miata giúp Mazda hoàn thiện CX-5

Hãng xe Nhật Bản đã vay mượn một số ý tưởng từ xe thể thao MX-5 Miata để hoàn thiện cảm giác lái cho Mazda CX-5 thế hệ mới.

Theo Motor1, Mazda CX-5 luôn được đánh giá là một trong những mẫu SUV sở hữu khả năng vận hành linh hoạt hàng đầu phân khúc. Thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C thương hiệu Nhật Bản thậm chí được đánh giá ngày càng chắc chắn và ổn định hơn so với mẫu xe tiền nhiệm.

Chia sẻ với Motor1, đại diện Mazda cho biết đã duy trì đặc điểm vận hành đặc trưng của CX-5 bằng cách đầu tư vào thiết kế giảm chấn mới với chi phí sản xuất cao hơn, hoạt động cùng cấu trúc hệ thống treo được tái thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe thể thao MX-5 Miata.

“Vấn đề không phải là thay đổi bản sắc của xe, chỉ làm cho nó trở nên tốt hơn”, Ruben Archilla, quản lý cấp cao mảng R&D của Mazda, giải thích trong cuộc phỏng vấn.

Các bộ giảm chấn mới sở hữu đường kính piston lớn hơn và cụm lá van được cải tiến giúp giảm ma sát trong cụm chi tiết, đồng thời mang lại độ nhạy cao hơn, đặc biệt khi di chuyển ở dải tốc độ thấp. Đường biểu diễn đặc tính giảm chấn cũng ít mang tính lũy tiến hơn trước.

“Đường biểu diễn này giờ đây tuyến tính cao hơn. Nhờ đó, chúng tôi có lực giảm chấn lớn hơn ở giai đoạn đầu của hành trình và lực giảm chấn thấp hơn khi piston đạt tốc độ cao”, Ruben Archilla lý giải.

Mazda CX-5 thế hệ mới sở hữu những cải tiến trong cảm giác lái. Ảnh: Mazda.

Hãng xe Nhật Bản cũng đã thay đổi mức độ tương quan giữa lò xo và giảm chấn. Mazda CX-5 thế hệ mới sở hữu lò xo tương đối mềm đi kèm với giảm chấn cứng, vốn là ý tưởng vay mượn từ dòng Miata. Dòng xe thể thao biểu tượng được cho là sở hữu tần số dao động thân xe thấp nhất trong số các sản phẩm mà Mazda từng sản xuất.

Nhờ đó, độ cứng lò xo CX-5 thế hệ mới thấp hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, cho phép xe hấp thụ tốt những khiếm khuyết trên mặt đường, giúp trải nghiệm di chuyển thoải mái và mềm mại hơn.

Mazda cũng đồng thời tăng đáng kể lực giảm chấn, đặc biệt tại những chuyển động ban đầu và áp dụng ngay cả với những tác động cực nhỏ. Điều này giúp duy trì tư thế thân xe và kiểm soát cực tốt các dao động, đặc biệt là kiểu dao động bồng bềnh sơ cấp.

Mazda "vay mượn" ý tưởng từ MX-5 Miata để hoàn thiện Mazda CX-5. Ảnh: Phúc Hậu.

Mazda cũng tiến hành cải thiện cảm giác lái của CX-5 bằng cách bổ sung thêm phản hồi analog. Hãng sản xuất ôtô Nhật Bản tiếp tục tinh chỉnh hệ thống G-Vectoring Control cho CX-5, hệ thống này giảm mô-men xoắn động cơ để chuyển trọng lượng lên lốp trước khi người lái bắt đầu thực hiện thao tác rẽ.

“Việc tinh chỉnh này giúp lốp trước bám đường tốt hơn, phản hồi nhanh hơn, và cũng tạo ra lực lớn hơn được truyền trở lại qua hệ thống lái”, Ruben Archilla cho biết.

Một nâng cấp mới trên Mazda CX-5 2026 nhằm cải thiện cảm giác lái là điều chỉnh nhẹ mô-men xoắn trong hệ thống dẫn động bốn bánh, cố gắng buộc bánh trước và sau quay với tốc độ như nhau, giúp xe có xu hướng đi thẳng.

Chính mô-men xoắn tự điều chỉnh này, được chuyển thành lực lớn hơn thông qua cột lái, và việc giảm độ giảm chấn trong hệ thống trợ lực lái điện, đã cải thiện đáng kể cảm giác lái cho mẫu SUV cỡ C.