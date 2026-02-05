Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện gì xảy ra với Mazda?

  • Thứ năm, 5/2/2026 08:25 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Doanh số Mazda tại Mỹ bất ngờ sụt giảm toàn bộ, kể cả với mẫu xe ăn khách nhất là CX-5.

Tháng đầu năm khởi đầu không mấy suôn sẻ với Mazda tại thị trường Mỹ khi tổng lượng xe bán ra đạt 28.958 chiếc, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính theo số ngày bán hàng thực tế, mức sụt giảm này thậm chí còn sâu hơn ở mức 17,3%.

Dù vậy hãng ôtô Nhật Bản vẫn cố gắng trấn an dư luận khi chia sẻ rằng đây vẫn là tháng có doanh số tốt thứ ba của hãng trong suốt 55 năm lịch sử tại thị trường này. Sự lạc quan này có phần trái ngược với thực tế khi hầu hết dải sản phẩm đều ghi nhận những con số đi xuống.

Dòng Mazda3 là cái tên mở đầu cho chuỗi ngày ảm đạm với mức giảm 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là sự phân hóa rõ rệt giữa 2 biến thể, trong khi bản sedan giảm sâu tới gần 40% thì bản hatchback lại tăng trưởng ấn tượng 35,6%.

Trong khi đó mẫu xe thể thao huyền thoại MX-5 gần như "đóng băng" với mức sụt giảm 42%. Thậm chí dòng CX-30 còn có một tháng tồi tệ hơn khi lượng xe giao tới khách hàng giảm tới 63,6%.

Ngay cả CX-5 vốn là "con gà đẻ trứng vàng" của Mazda cũng không thoát khỏi vòng xoáy sụt giảm dù mức giảm nhẹ hơn ở mức 8%.

Mazda anh 1

Mẫu SUV ăn khách nhất của Mazda cũng bị giảm 8% doanh số. Ảnh: Mazda.

Các mẫu ôtô cỡ lớn như CX-70 và CX-90 cũng ghi nhận những kết quả không mấy khả quan. Doanh số CX-70 giảm 29% trong khi CX-90 chứng kiến lượng xe bán ra giảm gần một nửa so với năm trước.

Sự sụt giảm của CX-90 được cho là có liên quan đến những cuộc điều tra về lỗi kỹ thuật gần đây khiến người dùng có tâm lý e dè hơn.

Tuy nhiên giữa bức tranh tối màu đó CX-50 đã trở thành điểm sáng duy nhất khi lập kỷ lục doanh số tốt nhất từ trước đến nay. Với 10.415 chiếc được bán ra mẫu xe này đã tăng trưởng 64,4% so với cùng kỳ.

Mặc dù tình hình tại Mỹ có phần bế tắc nhưng tại các thị trường lân cận như Canada và Mexico, Mazda vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 4,9% và 11%. Nhiều chuyên gia nhận định rằng sự sụt giảm tại thị trường Mỹ có thể phản ánh một xu hướng chung của nền kinh tế khi giá ôtô mới tăng cao khiến nhiều người dân không còn đủ khả năng tài chính để sở hữu xe.

