Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Vì sao Mazda CX-5 bỏ núm xoay điều khiển?

  • Chủ nhật, 15/2/2026 11:35 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Mazda vừa có một bước đi đầy bất ngờ khi loại bỏ núm xoay điều khiển Commander Knob vốn đã gắn liền với thương hiệu suốt hơn một thập kỷ để chuyển sang màn hình cảm ứng hoàn toàn trên mẫu CX-5 đời 2026.

Mazda từng nổi tiếng với triết lý thiết kế nội thất tập trung vào việc giảm thiểu sự xao nhãng bằng cách sử dụng núm xoay thay vì màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, trên phiên bản CX-5 2026, hệ thống Mazda Connect mới tích hợp Google đã chính thức thay thế núm xoay bằng một màn hình cảm ứng kích thước lớn. Theo Matthew Valbuena, quản lý dự án công nghệ trên xe của Mazda, thay đổi này không có nghĩa là hãng từ bỏ triết lý ban đầu.

"Triết lý lái xe của Mazda vẫn giữ nguyên, chúng tôi tập trung tối đa vào việc giảm thiểu sự xao nhãng cho người lái" Matthew Valbuena đã chia sẻ với truyền thông.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là do sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng tích hợp. Hệ thống mới của Google cung cấp quyền truy cập vào hơn 350 ứng dụng khác nhau trên xe.

Việc cố gắng điều hành một số lượng lớn ứng dụng như vậy chỉ bằng một núm xoay duy nhất là điều cực kỳ khó khăn. Matthew Valbuena đã ví von sự chuyển đổi này giống như bước tiến từ iPod Classic sang iPod Touch, nơi màn hình cảm ứng mang lại sự linh hoạt và khả năng xử lý đa nhiệm tốt hơn hẳn.

mazda, CX-5 anh 1

Để hỗ trợ người dùng, Mazda đã bổ sung loạt nút bấm trên vô lăng. Ảnh: Phúc Hậu.

Để đảm bảo an toàn, Mazda đã tăng cường vai trò của các nút bấm trên vô lăng và hệ thống nhận diện giọng nói. Người lái có thể điều khiển camera 360 độ, chọn nguồn phát nhạc hoặc điều chỉnh các tính năng giải trí mà không cần rời tay khỏi vô lăng. Ngay cả các phím điều khiển hệ thống điều hòa cũng được tích hợp cố định ở cạnh dưới của màn hình cảm ứng để người dùng dễ dàng thao tác.

Một lý do quan trọng khác là Mazda muốn rút ngắn thời gian làm quen với xe cho khách hàng mới. Với việc đa số người dùng hiện nay đều sở hữu điện thoại thông minh, họ đã quá quen thuộc với thao tác chạm và vuốt.

"Chúng tôi không muốn tạo ra một trải nghiệm người dùng quá phức tạp đến mức khách hàng phải đọc một cuốn sách hướng dẫn sử dụng khổng lồ" Matthew Valbuena đã chia sẻ.

Việc đưa hệ thống cảm ứng lên CX-5, mẫu ôtô bán chạy nhất của hãng, cho thấy sự tự tin của Mazda vào hướng đi mới này trước khi áp dụng rộng rãi cho toàn bộ dải sản phẩm.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Arabesque độc bản mang phong cách Ả Rập

Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Arabesque độc nhất thế giới sở hữu nắp capo được khắc laser với họa tiết Mashrabiya đặc trưng của Trung Đông.

19 giờ trước

Sau cửa điện, đến vô lăng Yoke bị cấm

Những chiếc vô lăng thể thao kiểu yoke sắp bị cấm tại Trung Quốc bởi các rủi ro về an toàn.

21 giờ trước

Đan Thanh

mazda CX-5 vô lăng kodo

    Đọc tiếp

    Trung Quoc cam ban oto gia thap hon chi phi san xuat hinh anh

    Trung Quốc cấm bán ôtô giá thấp hơn chi phí sản xuất

    08:39 14/2/2026 08:39 14/2/2026

    0

    Trung Quốc ban hành quy định cấm bán ôtô dưới mức tổng chi phí sản xuất nhằm dập tắt cuộc chiến giá kéo dài, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tiếp tục gây sức ép lên toàn ngành công nghiệp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý