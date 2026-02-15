Vì sao Mazda CX-5 bỏ núm xoay điều khiển?

Mazda vừa có một bước đi đầy bất ngờ khi loại bỏ núm xoay điều khiển Commander Knob vốn đã gắn liền với thương hiệu suốt hơn một thập kỷ để chuyển sang màn hình cảm ứng hoàn toàn trên mẫu CX-5 đời 2026.

Mazda từng nổi tiếng với triết lý thiết kế nội thất tập trung vào việc giảm thiểu sự xao nhãng bằng cách sử dụng núm xoay thay vì màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, trên phiên bản CX-5 2026, hệ thống Mazda Connect mới tích hợp Google đã chính thức thay thế núm xoay bằng một màn hình cảm ứng kích thước lớn. Theo Matthew Valbuena, quản lý dự án công nghệ trên xe của Mazda, thay đổi này không có nghĩa là hãng từ bỏ triết lý ban đầu.

"Triết lý lái xe của Mazda vẫn giữ nguyên, chúng tôi tập trung tối đa vào việc giảm thiểu sự xao nhãng cho người lái" Matthew Valbuena đã chia sẻ với truyền thông.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là do sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng tích hợp. Hệ thống mới của Google cung cấp quyền truy cập vào hơn 350 ứng dụng khác nhau trên xe.

Việc cố gắng điều hành một số lượng lớn ứng dụng như vậy chỉ bằng một núm xoay duy nhất là điều cực kỳ khó khăn. Matthew Valbuena đã ví von sự chuyển đổi này giống như bước tiến từ iPod Classic sang iPod Touch, nơi màn hình cảm ứng mang lại sự linh hoạt và khả năng xử lý đa nhiệm tốt hơn hẳn.

Để hỗ trợ người dùng, Mazda đã bổ sung loạt nút bấm trên vô lăng. Ảnh: Phúc Hậu.

Để đảm bảo an toàn, Mazda đã tăng cường vai trò của các nút bấm trên vô lăng và hệ thống nhận diện giọng nói. Người lái có thể điều khiển camera 360 độ, chọn nguồn phát nhạc hoặc điều chỉnh các tính năng giải trí mà không cần rời tay khỏi vô lăng. Ngay cả các phím điều khiển hệ thống điều hòa cũng được tích hợp cố định ở cạnh dưới của màn hình cảm ứng để người dùng dễ dàng thao tác.

Một lý do quan trọng khác là Mazda muốn rút ngắn thời gian làm quen với xe cho khách hàng mới. Với việc đa số người dùng hiện nay đều sở hữu điện thoại thông minh, họ đã quá quen thuộc với thao tác chạm và vuốt.

"Chúng tôi không muốn tạo ra một trải nghiệm người dùng quá phức tạp đến mức khách hàng phải đọc một cuốn sách hướng dẫn sử dụng khổng lồ" Matthew Valbuena đã chia sẻ.

Việc đưa hệ thống cảm ứng lên CX-5, mẫu ôtô bán chạy nhất của hãng, cho thấy sự tự tin của Mazda vào hướng đi mới này trước khi áp dụng rộng rãi cho toàn bộ dải sản phẩm.