Sau cửa điện, đến vô lăng Yoke bị cấm

Những chiếc vô lăng thể thao kiểu yoke sắp bị cấm tại Trung Quốc bởi các rủi ro về an toàn.

Nếu bạn đang mong đợi chiếc ôtô điện tiếp theo của mình sẽ có vô lăng kiểu phi thuyền như Tesla, thì tin buồn là điều này sẽ sớm trở thành dĩ vãng tại Trung Quốc.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố dự thảo tiêu chuẩn an toàn bắt buộc mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Quy định này đặt ra những yêu cầu khắt khe khiến các loại vô lăng nửa vòng (yoke) không còn cơ hội để tồn tại.

Theo các báo cáo từ Autohome, tiêu chuẩn mới này sẽ thay thế quy định cũ từ năm 2011 để phù hợp với các quy chuẩn quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Điểm mấu chốt nằm ở bài kiểm tra va đập. Cơ quan quản lý yêu cầu thử nghiệm tác động tại 10 điểm cụ thể xung quanh vành vô lăng. Đối với những chiếc vô lăng bị cắt mất phần trên, các điểm thử nghiệm này không tồn tại, khiến chúng không thể đáp ứng các tiêu chí đăng kiểm.

Cơ quan chức năng Trung Quốc dẫn chứng dữ liệu tai nạn cho thấy 46% chấn thương của người lái bắt nguồn từ cơ cấu lái. Một chiếc vô lăng tròn truyền thống cung cấp vùng đệm lớn hơn nếu người lái bị hất về phía trước khi va chạm.

Vô lăng kiểu Yoke không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn sau nhiều bài kiểm tra tại Trung Quốc. Ảnh: Lexus.

Ngược lại, vô lăng chữ U có thể khiến cơ thể trượt qua vành xe trong các va chạm thứ cấp, làm tăng đáng kể nguy cơ chấn thương. Ngoài ra, hình dạng bất thường của vô lăng yoke cũng gây khó khăn cho việc bung túi khí an toàn và gây bất tiện trong các tình huống xoay trở phạm vi hẹp như đỗ xe hoặc quay đầu.

Khi quy định này chính thức áp dụng vào năm 2027, tất cả các mẫu ôtô mới xin cấp phép bán ra đều phải tuân thủ, trong khi các dòng xe hiện hữu sẽ có khoảng 13 tháng để điều chỉnh.

Đây được xem là một bước đi cứng rắn của Trung Quốc nhằm ưu tiên sự an toàn của hành khách lên trên những xu hướng thiết kế mang tính trình diễn. Trước đó, quốc gia này cũng đã siết chặt quy định đối với tay nắm cửa ẩn (pop-out) vì lo ngại an toàn khi xảy ra tai nạn.