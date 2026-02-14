Trung Quốc ban hành quy định cấm bán ôtô dưới mức tổng chi phí sản xuất nhằm dập tắt cuộc chiến giá kéo dài, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tiếp tục gây sức ép lên toàn ngành công nghiệp.

Trung Quốc vừa ban hành quy định cấm các thương hiệu bán xe với mức giá thấp hơn tổng chi phí sản xuất, động thái mới nhất trong nỗ lực mạnh tay nhằm dập tắt cuộc chiến giá dai dẳng đang bao trùm thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Trung Quốc cấm bán xe dưới mức chi phí sản xuất

Trong bộ hướng dẫn cuối cùng công bố ngày 12/2, Tổng cục Quản lý Thị trường đã đưa ra lệnh cấm đối với việc các nhà sản xuất bán xe dưới tổng chi phí sản xuất.

Tổng chi phí sản xuất không chỉ bao gồm chi phí tại nhà máy, mà còn tính cả chi phí hành chính, tài chính và chi phí bán hàng. Việc sử dụng khái niệm chi phí theo nghĩa rộng này nhằm bịt kín kẽ hở từng giúp các doanh nghiệp mở rộng doanh số một cách bất chấp, nhưng lại làm dấy lên lo ngại về một "cuộc đua giảm giá" toàn thị trường.

Cơ quan quản lý cũng cấm hành vi ấn định giá giữa các hãng xe và nhà cung cấp, đồng thời cấm việc ép đại lý bán xe thua lỗ thông qua những chương trình hoàn tiền hoặc chiết khấu mang tính trừng phạt.

Cuộc chiến giá kéo dài nhiều năm đã làm thay đổi sâu sắc ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, góp phần thúc đẩy sự trỗi dậy của những "ông lớn" như BYD và Tesla, trong khi đẩy nhiều nhà sản xuất nhỏ - vốn chịu áp lực phải giảm giá để theo kịp - tới bờ vực khó khăn.

Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp chấm dứt "cuộc chiến giá xe"

Sự cạnh tranh khốc liệt cũng lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng, khi các hãng xe yêu cầu nhà sản xuất linh kiện giảm giá và kéo dài thời hạn thanh toán. Đây cũng là những thực tiễn mà nhà chức trách đang tìm cách chấn chỉnh.

Không chỉ liên quan đến chi phí, các nhà quản lý cũng siết chặt các quy định đối với các phần mềm sử dụng trên xe, doanh nghiệp cung ứng cũng như các nền tảng thương mại trực tuyến.

Ngoài ra, cơ quan quản lý đã điều chỉnh và bổ sung một số nội dung so với bản dự thảo lấy ý kiến công bố cuối năm 2025. Trong đó, các nền tảng mua xe trực tuyến được xếp vào nhóm "bộ giám sát thị trường theo thời gian thực", và sẽ được khuyến khích phát ra "cảnh báo rủi ro kép" cho cả người tiêu dùng lẫn cơ quan quản lý khi một người bán niêm yết xe với mức giá bất thường.

Quy định đối với phần mềm trên xe cũng được siết chặt, yêu cầu các hãng phải thông báo cho khách hàng khi thời gian dùng thử phần mềm miễn phí sắp hết hạn. Những tính năng không được công bố rõ tại thời điểm mua xe cũng bị cấm chuyển thành dịch vụ thu phí về sau.

Các chính sách nghiêm khắc của Trung Quốc nhằm "lập lại" trật tự của nền công nghiệp ôtô, nơi đang bị các thương hiệu thao túng về giá và chất lượng bởi những chiêu trò nhằm tối đa doanh số bất chấp mọi giá.

Dù Bắc Kinh đã liên tục đưa ra cảnh báo, thậm chí đe dọa áp dụng "hình phạt nghiêm khắc" với các hãng tiếp tục giảm giá mạnh, năm mới vẫn chứng kiến một làn sóng cắt giảm giá bán mới, cho thấy cuộc chiến giá tại thị trường ôtô tại nước này vẫn chưa dễ dàng chấm dứt.