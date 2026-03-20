Cơ hội nào cho ICON e: - xe máy điện giá rẻ của Honda?

Mẫu xe máy điện đầu tiên được Honda bán chính thức tại Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm khi có giá hợp lý hơn trong giai đoạn chi phí nhiên liệu tăng cao.

Khi giá xăng tiếp tục ở mức cao, nhu cầu chuyển đổi sang các mẫu xe máy điện cũng từ đó tăng theo. Đối với người sinh sống ở đô thị, không có nhu cầu di chuyển quá xa khỏi trung tâm, những mẫu xe máy điện có tầm hoạt động vừa phải, chi phí rẻ trở thành lựa chọn vàng. Vậy liệu đây có phải là cơ hội cho mẫu xe máy điện giá rẻ của ICON e:?

Xe điện Honda đã rẻ hơn

Khi thị trường xe máy điện bùng nổ, người dùng Việt vẫn trông chờ vào một sản phẩm thuần điện từ Honda - thương hiệu xe máy lâu đời. Tuy nhiên ở thời điểm Honda giới thiệu ICON e:, sức nóng của mẫu xe thật sự không đạt được như kỳ vọng.

Thời điểm vừa mở bán, một chiếc ICON e:, xe máy điện được định vị cho học sinh, có giá khởi điểm 26,9 triệu đồng không kèm pin. Trước những cái tên có sẵn trên thị trường khi đó, ICON E: không có lợi thế cạnh tranh về giá.

Tuy nhiên bước sang đầu năm 2026, câu chuyện có thể khác đi ít nhiều khi mẫu xe liên tục được hưởng ưu đãi ở các đại lý HEAD toàn quốc.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, ICON e: đang được nhận mức ưu đãi 5 triệu đồng tiền mặt với khách mua xe cho tới hết 31/3. Trao đổi với phóng viên, anh Thịnh - đại diện một đại lý HEAD tại khu vực Thủ Đức, cho biết mẫu xe máy điện đang được giảm giá dao động khoảng 5-6 triệu đồng.

Honda ICON e: đang được giảm giá tại đại lý. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra, một số đại lý còn bổ sung mức khuyến mại riêng, đưa giá bán của ICON e: về khoảng 17 triệu đồng. Hiện tại, khách mua xe có thể chọn thuê pin với giá 350.000 đồng/tháng. Nếu muốn mua kèm pin, mức giá sẽ là 10 triệu đồng/viên pin.

Trùng lặp với những ưu đãi là chi phí nhiên liệu tăng cao do tác động từ giá xăng dầu toàn cầu, lựa chọn một mẫu xe máy điện lúc này trở thành ưu tiên cho nhiều gia đình, và ICON e:

Mức giá hơn 20 triệu đồng cho ICON e: gần với đối thủ hơn, gần với nhu cầu chi tiêu cho xe máy điện phổ thông của khách hàng hơn, và cũng gần với những giá trị mà mẫu xe này mang lại hơn. Hàng loạt lý do cùng lúc khiến nhiều người tìm đến ICON e: như một lựa chọn tốt ở phân khúc xe máy điện tầm giá 20 triệu ở thời điểm này.

Tất nhiên ICON e: không phải là một mẫu xe hoàn hảo, nó vẫn có những ưu điểm và nhược điểm riêng của mình và người dùng cần hiểu rõ trước khi ra quyết định xuống tiền.

Ai sẽ mua ICON e:?

Honda Việt Nam ban đầu định vị ICON e: như là một mẫu xe máy điện dành cho học sinh, với công suất phù hợp để điều khiển xe không cần bằng lái. Tuy nhiên nhóm này về cơ bản không quá đông như kỳ vọng, và cùng với nhu cầu về xe máy điện gia tăng, nhóm khách hàng của ICON e: cũng được mở rộng theo.

Đó là những người muốn mua một mẫu xe điện có thương hiệu, thay vì nhiều lựa chọn không rõ nguồn gốc hoặc không được bảo chứng về chất lượng bằng thương hiệu. Với nhiều người, đôi khi chất lượng của chiếc xe không đến từ những lời quảng cáo, mà đến từ giá trị thương hiệu mà nó mang theo, và Honda rõ ràng là lựa chọn an toàn với số đông.

Cốp xe rộng rãi là điểm cộng lớn cho mẫu xe máy điện Honda. Ảnh: Đan Thanh.

Đó là những người không có nhu cầu sử dụng xe máy điện đi quá xa, trung bình khoảng 10-20 km mỗi ngày, phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản, đi làm, đi chợ, đưa đón con... trong đô thị. Với dung lượng pin không quá lớn, ICON e: có thể phục vụ tốt nhu cầu này và chỉ cần tái sạc sau 2-3 ngày.

Honda ICON e: cũng có một nhóm khách hàng nữa ưu tiên sự đơn giản khi sử dụng. Trong khi nhiều mẫu xe máy điện mang công nghệ vào xe, đưa các tính năng thông minh, kết nối với điện thoại hay tắt mở máy bằng smartphone, thì ICON e: về cơ bản chỉ cần bấm nút và chạy.

Sự đơn giản này khiến mẫu xe của Honda tiếp cận được với nhóm khách hàng trung niên 40-50 tuổi trở lên, không có quá nhiều nhu cầu về mặt trải nghiệm công nghệ trên xe.

Tất nhiên những gì Honda mang tới cho ICON e: là không quá đặc biệt, và đối thủ ở phân khúc này cũng có, những ít nhất việc tiếp cận được với nhóm khách hàng đa dạng, với giá tốt hơn như đã nói, sẽ khiến mẫu xe điện đầu tay của Honda tại Việt Nam dễ bán hơn.

Giữ lại chất Honda

Điểm cộng lớn nhất của ICON e:, vốn có thể thu hút nhóm khách hàng ở nội thành, hay những bà nội trợ đô thị chính là điểm chất lượng xe. ICON e: được thừa hưởng gần như đầy đủ "chất Honda" với kích thước và chiều cao phù hợp người dùng Việt (yên xe cao 742 mm).

Xe được trang bị motor điện 1,5 kW cho vận tốc tối đa 49 km/h. Dù là một mẫu xe máy điện công suất thấp, khả năng vận hành của ICON e: vẫn tương đương một số mẫu xe chạy xăng cùng nhà. Điểm mạnh này đến từ hệ thống khung gầm, cách tinh chỉnh, hoàn thiện sản phẩm được Honda nghiên cứu nhiều năm.

Sức mạnh của Honda ICON e: nằm ở độ hoàn thiện sản phẩm nếu so với các mẫu xe cùng tầm giá. Ảnh: Đan Thanh.

Phanh CBS thừa hưởng từ loạt xe tay ga của Honda mang lại hiệu quả sử dụng cao là điểm mà các đối thủ không có. Thao tác bóp phanh tay trái là 2 phanh cùng lúc được kích hoạt giống như trên các mẫu xe tay ga của Honda, giúp hạn chế trượt ngã, dễ làm quen với người mới lái xe máy điện và người trung niên.

Cốp xe ICON e: dung tích 26 lít, chứa đủ mũ bảo hiểm, laptop hay túi xách, hiệu quả hơn so với người anh em CUV e: cùng nhà. Với sàn để chân rộng rãi, mẫu xe càng phù hợp hơn với nhóm khách hàng nội trợ hay học sinh, thường xuyên để balo, túi đi chợ ở khu vực này.

Trải nghiệm chung là xe mang chất Honda ở cả thiết kế lẫn độ hoàn thiện hay trải nghiệm lái. Có cảm giác Honda phát triển xe máy điện dựa trên tiêu chuẩn của những chiếc xe máy tay ga của mình, nên hệ thống giảm xóc, tay lái đều chắc chắn hơn so với nhiều mẫu xe máy điện cùng tầm giá.

Đây là thứ quan trọng vì nó khiến người dùng cảm thấy tự tin khi chọn mua và cầm lái mẫu xe máy điện mang thương hiệu Honda.

Tốt nhưng chưa hoàn hảo

Bên cạnh việc vận hành tốt, sự linh hoạt của hệ thống pin của ICON e: là ưu điểm khá lớn. Vừa có thể sạc trực tiếp trên xe, vừa có thể tháo rời mang lên nhà sạc ở những nơi không thể cắm điện. Sự linh hoạt trong cách thức sạc giúp ICON e: phù hợp với cả khách hàng ở nhà phố, hay chung cư, vốn không có trụ sạc ở hầm.

Điểm chưa hoàn hảo đáng nhắc đến của ICON e: chính là quãng đường di chuyển mỗi lần sạc. Con số 70 km không đủ hấp dẫn nếu so sánh với các đối thủ. Vì vậy, nó phù hợp với người có nhu cầu di chuyển không quá xa, đảm bảo được tần suất sạc xe sau 2-3 ngày sử dụng.

Cổng sạc được bố trí dưới yên xe, khách hàng có thể chọn sạc trực tiếp vào xe hoặc sạc pin riêng. Ảnh: Đan Thanh.

Chi phí mua xe bao gồm cả pin khá cao, gần 30 triệu đồng đã tính cả các ưu đãi ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, xe thuê pin hiện tại không được áp dụng chương trình đổi pin tại trụ đổi pin như mẫu xe điện cùng nhà CUV e:. Vì vậy, ICON e: bản thuê pin là hợp lý với chi phí ban đầu thấp, chi phi mỗi tháng không quá cao.

Những khách hàng "có điều kiện" có thể mua pin, thậm chí mua sẵn 2 viên để sẵn sàng đổi pin qua lại khi cần thiết, không mất thời gian chờ sạc.

Có thể nói, Honda ICON e: hiện tại là cái tên đáng để cân nhắc với sự uy tín từ thương hiệu, chất lượng hoàn thiện. Dù phạm vi di chuyển 70 km vẫn là một điểm trừ khi đặt cạnh các đối thủ, nhưng với mức giá sau ưu đãi chỉ còn khoảng 17-20 triệu đồng, đây vẫn là một "món hời" cho những ai tìm kiếm một phương tiện xanh, tin cậy để đi làm hay đi chợ hàng ngày.

Trong tầm giá khoảng 20 triệu đồng, Honda ICON e: sẽ cạnh tranh ở phân khúc xe máy điện bình dân cùng Yadea Oris, Ossy hay VinFast Evo Grand Lite, Feliz Lite.