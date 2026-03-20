Volvo EX30 dừng bán tại Mỹ chỉ sau 2 năm

SUV điện giá rẻ Volvo EX30 sẽ được rút khỏi thị trường Mỹ chỉ sau khoảng 2 năm kể từ lần đầu ra mắt.

Theo Carscoops, Volvo vừa xác nhận SUV điện cỡ nhỏ Volvo EX30 sẽ dừng bán tại Mỹ sau khi kết thúc năm 2026. Hãng xe Thụy Điển cho biết cả phiên bản tiêu chuẩn lẫn phiên bản Cross Country đều sẽ rời thị trường Mỹ chỉ sau 2 năm kể từ thời điểm ra mắt.

Volvo cho biết vẫn sẽ tiếp tục bán SUV điện EX30 cho khách hàng ở Mexico và Canada - động thái được cho là khá dễ lý giải ở bối cảnh hiện tại.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Volvo EX30 vẫn là một mẫu xe đáng mua ở tầm giá 40.000 USD , sở hữu công suất tối đa 422 mã lực ở bản motor kép và tầm hoạt động tối đa 407-420 km tùy phiên bản.

Dù vậy, thị trường Mỹ dường như chưa thật sự sẵn sàng đón nhận Volvo EX30. Mẫu xe của thương hiệu Thụy Điển chia sẻ kiến trúc điện với Zeekr X - một SUV thương hiệu Trung Quốc chung "nhà" Geely.

Điều này vô tình gây khó khăn cho Volvo khi Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan cao với ôtô sản xuất tại Trung Quốc. Hãng sau đó chuyển nguồn cung sang Bỉ để giải quyết vấn đề, nhưng Volvo EX30 vẫn phải chịu thêm một khoản thuế nhập khẩu bổ sung.

Chính quyền Mỹ gần như cùng thời điểm đã bãi bỏ các khoản ưu đãi thuế liên bang cho xe điện, ảnh hưởng đến doanh số xe điện trên phạm vi toàn thị trường.

Riêng với Volvo, hãng này báo cáo doanh số EX30 đạt 5.400 xe tại Mỹ trong năm vừa rồi.

Lý giải nguyên nhân dừng bán mẫu SUV điện cỡ nhỏ, một phát ngôn viên Volvo cho rằng động thái này xuất phát từ sự đánh giá kỹ lưỡng về chiến lược kinh doanh và hoạt động của hãng. Volvo cũng cho biết việc dừng bán EX30 là phản ứng trực tiếp trước những thay đổi của điều kiện thị trường và loạt yếu tố tài chính.

Dù gặp không ít khó khăn, Volvo sẽ không từ bỏ hoàn toàn mục tiêu điện hóa tại Mỹ. Hãng xe Thụy Điển sẽ tiếp tục bán các mẫu SUV điện EX40 và EX90 cho khách hàng xứ cờ hoa, bên cạnh EX60 sắp ra mắt vẫn có khả năng được giới thiệu tại Mỹ vào cuối năm nay.

Chuyên trang Carscoops nhận định Volvo EX30 rút lui không phải do mẫu xe này không đủ tốt. Volvo EX30 chỉ đơn giản xuất hiện sai thời điểm, khi nhiều biến động diễn ra ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh.

Hầu hết nhà sản xuất ôtô toàn cầu cũng đang gặp khó khăn tương tự, dẫn đến các quyết định điều chỉnh kế hoạch điện hóa.