Doanh số của Volvo giảm 10% do tác động của thuế nhập khẩu tại Mỹ và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày tại Trung Quốc.

Trong 3 tháng tính đến hết tháng 2/2026, doanh số của Volvo giảm 10%, khi hãng xe Thụy Điển chịu tác động từ thuế quan và các yếu tố bất lợi của thị trường, dù doanh số xe thuần điện vẫn ghi nhận tăng trưởng.

Doanh số Volvo giảm 10% trong 3 tháng gần nhất

Cụ thể, hãng đã bán được tổng cộng 156.965 xe trong giai đoạn này (tháng 12/2025 - tháng 2/2026). Trong đó, doanh số xe thuần điện tăng 18% đạt 39.132 chiếc, chiếm khoảng 25% tổng lượng xe bán ra.

Từ tháng 12/2025 đến hết tháng 2/2026, doanh số Volvo toàn cầu đạt 156.965 xe, giảm mạnh 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do được đưa ra là mức thuế quan mới của Mỹ và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày tại Trung Quốc.

Volvo cho biết kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường khó khăn, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến thuế nhập khẩu và thay đổi quy định, nhất là tại thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tại Trung Quốc cũng góp phần khiến doanh số của hãng suy giảm trong giai đoạn này.

Tuy vậy, thương hiệu vẫn bày tỏ sự lạc quan về xu hướng chuyển dịch sang xe điện. Trong thông cáo báo chí, Volvo cho biết: "Chúng tôi hài lòng khi thấy doanh số xe thuần điện tiếp tục tăng trưởng ổn định".

Có 76.606 phương tiện điện hóa được bán ra trong 3 tháng gần nhất, giảm 2%. Trong đó, xe PHEV giảm 16%, trong khi xe thuần điện tăng 18%. Số lượng xe ICE/MHEV giảm 17%, đạt 80.359 chiếc.

Nếu tính cả xe điện hóa, bao gồm xe thuần điện (BEV) và plug-in hybrid (PHEV) - tổng doanh số của nhóm này giảm nhẹ 2% với 76.606 chiếc, nhưng vẫn chiếm 49% tổng lượng xe bán ra của hãng.

Nhu cầu xe điện tăng, thách thức vẫn lớn cho Volvo

Volvo, công ty do tập đoàn Trung Quốc Geely Holding nắm cổ phần chi phối, cũng cho biết sẽ tăng sản lượng mẫu SUV điện mới EX60 nhằm đáp ứng nhu cầu cao tại các thị trường trọng điểm như Đức. Mẫu xe này dự kiến bắt đầu sản xuất tại Thụy Điển vào đầu năm nay.

Mẫu SUV thuần điện Volvo EX60 đã gây được tiếng vang lớn khi chỉ vừa ra mắt vào năm ngoái. Hãng cho biết sẽ tăng sản lượng tại nhà máy Torslanda cho các thị trường trọng điểm như Đức và Thụy Điển.

Kết quả kinh doanh gần đây của Volvo cũng cho thấy những thách thức lớn. Tháng trước, hãng báo cáo lợi nhuận quý IV giảm tới 68%, sau khi phải điều chỉnh giá bán để đối phó với nhu cầu yếu. Công ty dự báo tăng trưởng sản lượng trong năm 2026, nhưng đồng thời cảnh báo môi trường kinh doanh bên ngoài vẫn sẽ "tiếp tục khó khăn kéo dài".

Một trong những yếu tố gây áp lực là chính sách thương mại của Mỹ. Tổng thống Donald Trump từng nâng thuế nhập khẩu ôtô từ Liên minh châu Âu từ 2,5% lên 27,5% trong nỗ lực điều chỉnh lại quan hệ thương mại toàn cầu của Washington. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 15%, áp dụng hồi tố từ ngày 1/8.

Trong năm 2026, Volvo sẽ tiếp tục đối đầu với nhiều thách thức lớn về doanh số và lợi nhuận. Tuy nhiên, thương hiệu vẫn dự báo tăng trưởng sản lượng trong năm nay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Volvo gần như không biến động trong phiên giao dịch buổi sáng. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của hãng đã giảm khoảng 25%. Công ty dự kiến công bố báo cáo tài chính quý I vào ngày 29/4 sắp tới.