Xe điện Volvo EX90 bổ sung bản giá rẻ, giá dưới 80.000 USD

Volvo EX90 2026 mở rộng dải sản phẩm với phiên bản một động cơ điện dẫn động cầu sau giá rẻ, đồng thời nâng cấp mạnh về hiệu năng, pin và công nghệ.

Volvo tiếp tục mở rộng và nâng cấp dòng SUV điện EX90 cho đời xe 2026 với loạt thay đổi đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện của phiên bản dẫn động cầu sau, sử dụng một motor điện và có giá bán dễ tiếp cận hơn. Nhờ bổ sung cấu hình mới này, giá khởi điểm của Volvo EX90 lần đầu tiên được đưa xuống dưới mốc 80.000 USD .

Cụ thể, phiên bản mới mang tên Volvo EX90 Single Motor có giá khởi điểm từ 78.090 USD . Xe được trang bị một động cơ điện đặt phía sau, sản sinh hiệu suất 333 mã lực/480 Nm, đóng vai trò là biến thể nhập môn trong dải sản phẩm EX90.

Volvo EX90 Single Motor là bổ sung mới nhất dành cho mẫu SUV thuần điện cỡ trung, vốn ra mắt từ năm 2022. Xe chỉ được trang bị một động cơ điện đặt tại cầu sau, tuy nhiên giúp giá khởi điểm của EX90 lần đầu xuống dưới mức 80.000 USD .

Đây là bước đi chiến lược của Volvo nhằm mở rộng tệp khách hàng cho mẫu SUV điện chủ lực, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp.

Bên cạnh đó, Volvo vẫn duy trì các phiên bản dẫn động 4 bánh với 2 motor điện. Volvo EX90 Twin Motor có giá khởi điểm 81.390 USD , sở hữu hệ dẫn động AWD cùng tổng công suất 456 mã lực, tăng đáng kể so với mức 408 mã lực của phiên bản trước.

Vị trí đầu bảng của dòng SUV thuần điện này vẫn là Volvo EX90 Twin Motor Performance với giá khởi điểm từ 86.390 USD . Toàn bộ dải sản phẩm EX90 cũng được tăng công suất so với đời xe 2025.

Ở vị trí cao nhất là EX90 Twin Motor Performance, giá từ 86.390 USD , với công suất 680 mã lực - tăng mạnh so với mức 517 mã lực, hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc và vận hành thể thao vượt trội hơn.

Ngoài việc bổ sung phiên bản mới và nâng công suất, Volvo EX90 2026 còn được cập nhật toàn diện về mặt kỹ thuật. Mẫu SUV điện này chuyển sang sử dụng kiến trúc điện 800 V, cho phép sạc nhanh hơn, đồng thời đi kèm các bản cập nhật phần mềm mới nhằm tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Việc Volvo tung ra phiên bản "giá rẻ" của EX90 cho thấy phân khúc khách hàng hạng sang giờ đây đang "nhạy cảm" hơn bao giờ hết về giá, nhất là đối với các sản phẩm xe thuần điện.

Volvo cũng thay đổi cấu hình bộ pin cho EX90 2026. Dù hãng chưa công bố chính thức mức phạm vi hoạt động theo chuẩn EPA cho từng phiên bản, Volvo từng chia sẻ rằng bản EX90 Twin Motor 2026 sẽ có tầm hoạt động tối đa ước tính giảm từ 500 km xuống 491 km do sử dụng bộ pin nhỏ hơn, dung lượng 102 kWh. Thông tin chi tiết hơn dự kiến sẽ được công bố khi thời điểm mở bán tại thị trường Mỹ đến gần.

Với việc bổ sung bản Single Motor giá thấp hơn, cùng hàng loạt nâng cấp về hiệu năng và công nghệ, Volvo EX90 2026 cho thấy tham vọng củng cố vị thế trong phân khúc SUV điện cao cấp, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn phù hợp hơn cho người tiêu dùng.

Tesla cũng đã bổ sung các biến thể giá rẻ Model Y Standard và Model 3 Standard nhằm thu hút thêm người tiêu dùng đến với xe điện, trong bối cảnh nhiều quốc gia đã cắt giảm hoặc chấm dứt các chương trình ưu đãi thuế.

Trong bối cảnh các dòng xe thuần điện đang dần bão hòa, nhiều thương hiệu đã bắt đầu ra mắt nhiều phiên bản giá rẻ. Mở màn cho xu hướng này là Tesla với biến thể Standard trên Model Y và Model 3, giúp người tiêu dùng tại Mỹ bớt "lăn tăn" khi mức tín dụng thuế EV bị dừng từ tháng 9/2025. Mới đây, hãng xe của CEO Elon Musk vừa nâng cấp phiên bản AWD cho chiếc Model Y với mức giá 41.990 USD .