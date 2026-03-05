Volvo triển khai giao diện mới cho 2,5 triệu xe toàn cầu

Volvo tung ra bản cập nhật phần mềm Volvo Car UX cho các mẫu xe từ đời 2020, mang đến giao diện mới, tối ưu thao tác và chuẩn bị tích hợp AI Google Gemini trong năm nay.

Volvo vừa triển khai bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) lớn nhất trong lịch sử hãng, mang tên Volvo Car UX, cho khoảng 2,5 triệu xe tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển khai Volvo Car UX cho 2,5 triệu xe toàn cầu

Bản cập nhật được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các mẫu xe từ năm sản xuất 2020 trở đi, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược số hóa trải nghiệm người dùng của hãng xe Thụy Điển.

Volvo Car UX sẽ áp dụng cho các mẫu xe được trang bị nền tảng Google. Danh sách xe tương thích bao gồm C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country và XC90. Toàn bộ quá trình nâng cấp được thực hiện thông qua OTA và không phát sinh chi phí cho khách hàng.

Bản cập nhật Volvo Car UX được triển khai cho 2,5 triệu xe tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua giao thức OTA, mang đến giao diện người dùng thân thiện hơn cho người lái.

Ông Anders Bell, Giám đốc Kỹ thuật và Công nghệ, cho biết: "Đây là một trong những đợt cập nhật OTA lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô, tận dụng nhiều năm đầu tư vào nền tảng công nghệ của Volvo nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng xe cho hàng triệu người. Giao diện người dùng mới mang đến những nâng cấp và cải tiến đáng kể ở các tính năng được sử dụng thường xuyên nhất, đồng thời đáp ứng trực tiếp nhu cầu và mong muốn của khách hàng".

Giao diện Volvo Car UX có gì mới?

Volvo Car UX giúp giảm số lần chạm hoặc nhấp để truy cập các tính năng được sử dụng nhiều nhất. Hệ thống điều hướng trở nên trực quan và nổi bật hơn, trong khi giao diện tổng thể được làm mới theo hướng hiện đại và thân thiện hơn.

Volvo Car UX giúp giảm số lần chạm hoặc nhấp để truy cập các tính năng được sử dụng nhiều nhất. Hệ thống điều hướng trở nên trực quan và nổi bật hơn khi nhiều tiện ích được đưa lên màn hình chính.

Các ứng dụng phổ biến như bản đồ, giải trí và điện thoại được đưa lên màn hình chính. Đáng chú ý, người dùng không còn phải thoát khỏi Google Maps để điều khiển phát nhạc hoặc các chức năng giải trí khác, giúp thao tác liền mạch và an toàn hơn khi lái xe.

Bản cập nhật cũng bổ sung thanh ngữ cảnh có khả năng thay đổi nội dung hiển thị tùy theo tình huống sử dụng, đồng thời hiển thị các ứng dụng được dùng gần nhất. Ví dụ, khi xe di chuyển ở tốc độ thấp, biểu tượng camera ngoại thất sẽ xuất hiện nhằm thông báo cho tài xế rằng các công cụ hỗ trợ quan sát đang sẵn sàng khi xoay trở trong không gian hẹp.

Volvo Car UX cũng hỗ trợ các mẫu xe PHEV khi đưa chức năng Drive Modes trên màn hình chính, giúp việc thay đổi chế độ lái thuận tiện hơn với chỉ một lần chạm.

Đối với các mẫu xe plug-in hybrid (PHEV), biểu tượng Drive Modes trên màn hình chính cho phép truy cập nhanh chế độ Pure cùng các chế độ lái khác. Điều này đồng nghĩa với việc chuyển từ chế độ hybrid sang vận hành thuần điện chỉ cần một lần chạm màn hình.

Tối ưu trải nghiệm người dùng với AI trong tương lai

Với các xe đã tích hợp Google, khách hàng có thể mua và tải xuống tính năng hỗ trợ lái Pilot Assist nếu xe chưa được trang bị sẵn. Đây là bước đi cho thấy Volvo tiếp tục mở rộng mô hình "tính năng theo yêu cầu" thông qua nền tảng phần mềm.

Với các xe đã tích hợp Google, khách hàng có thể mua và tải xuống tính năng hỗ trợ lái Pilot Assist nếu xe chưa được trang bị sẵn, đồng thời mang lại "trải nghiệm AI đàm thoại tối ưu" với Google Gemini.

Thương hiệu cũng cho biết bản cập nhật Volvo Car UX đã được chuẩn bị để mang lại "trải nghiệm AI đàm thoại tối ưu" với Google Gemini. Tính năng này dự kiến sẽ được triển khai tới các mẫu xe tương thích trong năm nay, mở ra khả năng tương tác thông minh và tự nhiên hơn giữa người lái và phương tiện.

Với đợt nâng cấp quy mô lớn này, Volvo không chỉ cải thiện trải nghiệm sử dụng xe hiện tại mà còn đặt nền móng cho các dịch vụ và tính năng số trong tương lai, củng cố vị thế của hãng trong kỷ nguyên xe kết nối và phương tiện được định nghĩa bởi phần mềm.