Xe điện Trung Quốc Wuling Mini EV rút khỏi Việt Nam?

Mẫu xe điện Trung Quốc cỡ nhỏ Wuling Mini EV bất ngờ biến mất khỏi trang chủ của hãng tại Việt Nam.

Trên trang chủ chính thức của Wuling tại thị trường Việt Nam, mẫu xe điện Trung Quốc cỡ nhỏ Wuling Mini EV đã âm thầm biến mất.

Khi truy cập website này, khách Việt hiện chỉ còn có thể tham khảo sản phẩm Wuling Bingo - mẫu hatchback điện cỡ A cũng vừa có những thay đổi trong cơ cấu phiên bản.

Wuling Mini EV âm thầm biến mất khỏi trang chủ hãng tại Việt Nam.

Wuling Mini EV ra mắt khách Việt lần đầu hồi năm 2023, khi ấy mang tên Wuling Hongguang Mini với giá khởi điểm 239 triệu, cao nhất 279 triệu đồng.

Sau nhiều thay đổi, mẫu xe điện cỡ nhỏ đổi tên thành Wuling Mini EV, giá khởi điểm cũng điều chỉnh về mốc 197 triệu đồng trước khi âm thầm biến mất khỏi website chính thức.

Cho đến hiện tại, TMT Motors - đơn vị phân phối ôtô điện Wuling tại Việt Nam - vẫn chưa lên tiếng xác nhận tương lai Wuling Mini EV.

Tuy nhiên, sự biến mất khỏi trang chủ gần như tương đương động thái rút lui khỏi thị trường của mẫu xe ấy. Trước đây, Suzuki Ciaz, Suzuki Swift (bản cũ), Mazda BT-50, Toyota Yaris, Toyota Innova, Ford Explorer hay mới nhất là Honda Accord, Mazda6 đã đều rút lui theo cách thức tương tự.

Wuling Mini EV có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.920 x 1.493 x 1.621 mm, chiều dài cơ sở 1.940 mm. Xe có cấu hình 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi. Motor điện của xe mạnh 26,82 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 85 Nm, tốc độ tối đa 100 km/h.

Wuling Mini EV không phải là mẫu xe điện Trung Quốc quá thành công tại Việt Nam. Ảnh: TMT Motors.

Tùy vào dung lượng pin 9,6 kWh hay 13,4 kWh, Wuling Mini EV có thể vận hành trên quãng đường tối đa 120 km hoặc 170 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình CLTC.

TMT Motors từng tiết lộ doanh số Wuling Mini EV trong năm đầu tham gia thị trường Việt là 591 xe. Lượng tiêu thụ sau đó tăng mạnh lên thành 1.358 xe trong cả năm 2024.

Chưa rõ lý do cho màn rút lui của Wuling Mini EV, cũng như khả năng mẫu xe điện cỡ nhỏ này quay lại thị trường Việt. Phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện có VinFast VF 3, Minio Green chuyên chạy dịch vụ cùng với Bestune Xiaoma.

Năm ngoái, VinFast VF 3 đạt doanh số 44.585 xe, là trụ cột doanh số của thương hiệu VinFast đồng thời trở thành ôtô bán chạy nhất toàn thị trường xe Việt.