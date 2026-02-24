Có khả năng bốc cháy, hơn 40.000 xe điện Volvo buộc phải thay pin

Xe điện Volvo EX30 có thể phát hỏa và cần được triệu hồi. Đây là lần triệu hồi thứ 2 từ đầu năm liên quan đến mẫu SUV điện giá rẻ.

Theo Carscoops, thêm một vụ triệu hồi liên quan đến ôtô điện và lần này, xe điện Volvo EX30 đã bị gọi tên. Mẫu SUV điện giá rẻ của thương hiệu Thụy Điển đang được triệu hồi do nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.

Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) chưa công bố chính thức thông tin, nhưng hãng tin Reuters cho biết đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 40.323 xe trên toàn cầu. Giải pháp khắc phục được đề cập là “thay thế các mô-đun trong bộ pin cao áp”.

Cũng theo Reuters, đợt triệu hồi này sẽ bao gồm các phiên bản Single-Motor Extended Range và Twin-Motor Performance của Volvo EX30. Người phát ngôn Volvo cho biết hãng đang liên hệ với khách hàng để hướng dẫn các bước tiếp theo.

Bản chất sự cố chưa được làm rõ, nhưng các bộ pin gặp lỗi báo cáo do công ty liên doanh Shandong Geely Sunwoda Power Battery sản xuất. Volvo khẳng định vấn đề đã được xử lý, phía liên doanh Geely sẽ cung cấp các cell pin mới cho xe.

Theo Carscoops, lỗi này dường như liên quan đến trạng thái sạc ở mức dung lượng cao. Do đó, Volvo đang khuyến cáo khách hàng chỉ sạc pin đến mức 70% dung lượng. Việc này được cho là sẽ loại bỏ nguy cơ hỏa hoạn, nhưng hãng xe Thụy Điển vẫn khuyên người dùng đỗ ôtô điện ngoài trời, tránh xa tòa nhà và các phương tiện khác để đảm bảo an toàn.

Hồi tháng đầu năm, Volvo cũng từng triệu hồi 40 xe EX30 tại Mỹ do nguy cơ hỏa hoạn. Đợt triệu hồi trước liên quan đến các mẫu xe đời 2025, liên quan đến khả năng pin cao áp xảy ra hiện tượng đoản mạch và quá nhiệt.

Khi ấy, Volvo cho rằng nguyên nhân nằm ở sự sai lệch trong quy trình sản xuất, dẫn đến hình thành màng bám lithium, gây ra hiện tượng đoản mạch trong từng cell pin.

Ở đợt triệu hồi đầu năm, Volvo chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Hãng chỉ khuyến cáo người dùng sạc xe đến mức giới hạn 70%, đỗ xe bên ngoài và tránh xa các công trình nhà cửa.

Chưa rõ 2 đợt triệu hồi này có liên quan đến nhau hay không. Hãng tin Reuters ước tính chỉ riêng đợt triệu hồi mới nhất ảnh hưởng đến hơn 40.000 xe điện EX30 có thể “ngốn” đến 195 triệu USD của hãng xe Thụy Điển.