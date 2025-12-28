Luminar nộp đơn phá sản chỉ vài tuần sau khi mất hợp đồng quan trọng với Volvo, phản ánh những thách thức ngày càng lớn trong cuộc chạy đua công nghệ trên ôtô.

Chưa đầy một tháng sau khi mất hợp đồng cung ứng quan trọng với Volvo, Luminar, vốn từng được xem là ứng viên sáng giá trong cuộc đua thương mại hóa công nghệ LiDAR, đã nộp đơn xin phá sản, đánh dấu cú "ngã ngựa" của một công ty công nghệ đình đám.

Đối tác cung ứng LiDAR cho Volvo phá sản

Luminar cho biết đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Tòa án Quận miền Nam bang Texas (Mỹ) trong tuần này. Hồ sơ tòa án cho thấy tài sản của công ty hiện vào khoảng 100 - 500 triệu USD , trong khi nghĩa vụ nợ lên tới 500 triệu - 1 tỷ USD .

Vào cuối tháng 11/2025, Volvo bất ngờ công bố sẽ không tiếp tục trang công nghệ LiDAR trên các dòng sản phẩm của mình. Trước đó, nhà cung ứng Luminar đã nộp đơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại đáng kể khi Volvo chuyển LiDAR thành một trang bị tùy chọn.

Diễn biến này diễn ra chỉ 7 tháng sau khi nhà sáng lập Austin Russell rời ghế CEO và 5 năm sau khi Luminar lên sàn với mức định giá hơn 3 tỷ USD . Theo kế hoạch tái cấu trúc, Luminar dự định bán mảng kinh doanh LiDAR; đồng thời đã đạt thỏa thuận bán công ty con Luminar Semiconductor với giá 110 triệu USD .

Ông Paul Ricci, CEO Luminar, cho biết: ban lãnh đạo đã rà soát toàn diện các lựa chọn và "quyết định rằng quy trình bán tài sản dưới sự giám sát của tòa án là con đường phù hợp nhất". Ông nhấn mạnh trong quá trình này, công ty ưu tiên duy trì chất lượng, độ tin cậy và dịch vụ dành cho khách hàng.

Volvo là nguyên nhân khiến đối tác phá sản?

Dù phá sản, Luminar khẳng định vẫn tiếp tục vận hành, duy trì việc giao hàng phần cứng và phần mềm LiDAR cho khách, cũng như đảm bảo trả lương và phúc lợi cho nhân viên. Ông Ricci nói thêm, trong 6 tháng qua công ty đã thắt chặt kỷ luật vận hành và cắt giảm chi phí, song "gánh nặng nợ cũ và tốc độ chậm của việc thị trường chấp nhận công nghệ" đã khiến hoạt động khó duy trì bền vững.

Việc Volvo chấm dứt cung cấp công nghệ LiDAR trên các mẫu xe mới là "giọt nước tràn ly", khiến Luminar chính thức công bố việc phá sản. Nhìn sâu xa hơn, điều này cho thấy tốc độ thương mại hóa chậm của các mẫu xe điện hóa cũng góp phần làm xoay chuyển thị trường cung ứng.

Sự lao dốc của Luminar gắn liền với quyết định bất ngờ của Volvo vào tháng 11: hãng xác nhận các mẫu ES90 và EX90 đời 2026 sẽ không còn tùy chọn cảm biến LiDAR. Volvo viện dẫn nhu cầu khách hàng và "nguồn cung phần cứng LiDAR hạn chế", đồng thời cho rằng Luminar không đáp ứng một số nghĩa vụ theo hợp đồng.

Vụ phá sản cho thấy sự khốc liệt của cuộc đua LiDAR trong ngành công nghiệp ôtô - nơi tốc độ thương mại hóa chậm hơn kỳ vọng, trong khi áp lực vốn và hợp đồng lớn có thể nhanh chóng xoay chuyển số phận của những cái tên từng dẫn đầu thị trường.